【大行點睇】大和料刀片電池產能提升 上調比亞迪目標價至290元

大和發表研究報告指，比亞迪（01211）完成配股集資298億元，將會降低財務費用，因此上調公司的每股盈利預測。該行認為，比亞迪的刀片電池產能提升、分拆旗下比亞迪半導體的IGBT晶片業務，都對公司股價。大和上調悿亞迪目標價40元至290元，維持「買入」評級。比亞迪全日升2.5%，收報254.6元，成交近5億元。

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大和預計，在公司配股集資後，可以降低2021年至2022年財務費用支出10%至16%，料今年每股盈利會被股本增加而抵銷支出減少，但該行上調明年的每股盈利預測3%，並預料比亞迪新能源汽車今明兩年銷量會分別按年增76%、23%。

在刀片電池方面，大和料比亞迪目前預期年底產能可以增至26GWh，料未來可以增至75GWh，足以供應其他車廠，甚至業務獨立上市。



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報告又指，比亞迪已委任中金公司（03908）籌備IGBT晶片業務A股上市事宜，並已遞交有關文件。該行認為，晶片業務A股上市正按計劃推進，若然成事將成為比亞迪股價催化劑。

比亞迪大行目標價一覽：

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