  • 21°C
香港時間 : 2021122日 (五) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iMoney GIFTaway】送荷里活廣場「金牛滿屋」4D限量版利是封禮盒套裝乙套

理財智慧 18:15 2021/01/22

分享：

【iMoney GIFTaway】送荷里活廣場「金牛滿屋」4D限量版利是封禮盒套裝

名額30

iMoney訂戶優先

 

今個農曆新年，由2021年1月中旬至2月28日期間，有小朋友最愛的Peppa Pig與大家一同拜年！ Peppa一家及朋友齊齊換上醒目亮眼的唐裝造型驚喜現身，於荷里活廣場「Peppa Pig新春大派對」與大家共度暖意洋溢的春節時光！

 

荷里活廣場特別推出「金牛滿屋」利是封套裝，先以立體黃金屋形牛奶盒作為包裝禮盒，寓意新一年人人荷包豐足，黃金堆滿屋！內藏一套五款、每款2個的精美4D利是封，只要打開封套，立體福牛隨即驚喜「彈」出，為大家送上熱情的新春祝福。然後輕輕擦一擦利是封上的指定位置，更可聞到充滿幸福「甜」蜜的味道，每款顏色的利是封均配上獨特香氣，分別散發出香蕉、士多啤梨、朱古力、香橙及葡萄的清新氣味，為家人小朋友送上多重驚喜。

 

如想獲得禮品立即登入以下網址參加遊戲﹕

https://bit.ly/2LTdwYh

截止日期﹕2021年1月26日（下午2時正）


^圖片只供參考
^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。
^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

上一篇文章

【Bitcoin】比特幣大跌失守3萬美元　耶倫發言透露政府擬加強監管

下一篇文章

【碩話你知】港股大時代 追買睇指標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【樓市熱話】去年10月購入柏傲莊 驚見失業率創十年新高 擔心「上不到會」網友：「 準備撻訂！」
【樓市熱話】去年10月購入柏傲莊 驚見失業率創十年新高 擔心「上不到會」網友：「 準備撻訂！」
【快手IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易