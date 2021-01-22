【iMoney GIFTaway】送荷里活廣場「金牛滿屋」4D限量版利是封禮盒套裝乙套

名額30份

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今個農曆新年，由2021年1月中旬至2月28日期間，有小朋友最愛的Peppa Pig與大家一同拜年！ Peppa一家及朋友齊齊換上醒目亮眼的唐裝造型驚喜現身，於荷里活廣場「Peppa Pig新春大派對」與大家共度暖意洋溢的春節時光！

荷里活廣場特別推出「金牛滿屋」利是封套裝，先以立體黃金屋形牛奶盒作為包裝禮盒，寓意新一年人人荷包豐足，黃金堆滿屋！內藏一套五款、每款2個的精美4D利是封，只要打開封套，立體福牛隨即驚喜「彈」出，為大家送上熱情的新春祝福。然後輕輕擦一擦利是封上的指定位置，更可聞到充滿幸福「甜」蜜的味道，每款顏色的利是封均配上獨特香氣，分別散發出香蕉、士多啤梨、朱古力、香橙及葡萄的清新氣味，為家人小朋友送上多重驚喜。

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

https://bit.ly/2LTdwYh

截止日期﹕2021年1月26日（下午2時正）



^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

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