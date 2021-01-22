【拜登上任】拜登再簽防疫行政命令 警告下月死亡數或破50萬

美國總統拜登繼昨日首日上任後再簽署行政命令，加強針對入境人士的防疫措施，又警告美國本土下月新冠死亡人數，可能會突破50萬。

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拜登上任的第二日返回白宮出席儀式，簽署多份行政命令，內容是加強本土的防疫工作，包括需要入境人士展示新冠檢測陰性結果才可入境，並在到埗後強制接受14日隔離。他又引用《國防生產法》，增加疫苗產量，同時增撥資源予各州及地方政府共同抗疫。

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拜登其後發表講話，以戰時情況形容美國目前的疫情，並警告確診數字持續上升，死亡人數很可能在下月破50萬人，但亦表明拜登政府已展開一系列抗疫工作，有信心能夠戰勝疫情。他又呼籲民眾在未來99日要佩戴口罩，強調這是愛國而非涉及政治的行為。

有外媒報道美國多個州份疫苗供應不足，導致數以萬計接種疫苗的預約被迫取消。有評論歸咎於上屆特朗普政府欠缺周詳考慮開展疫苗接種計畫。拜登不點名批評特朗普政府，形容對方在疫苗接種上表現是一場慘敗，強調有信心在上任首100天為一億名民眾接種新冠疫苗。

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