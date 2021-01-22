【藍籌股】藥明生物升12%破頂　大和料至明年訂單需求仍強勁、目標價升至135元

▲ 大和唱好藥明生物，目標價升至135元。

藥明生物 （02269） 早段大漲12%破頂，高見128.2元，午後仍升7.52%，新報123元，成交額22.5元，市值破5000億大關。大和稱，藥明生物在過去三個月與全球客戶開展一系列合作，相信新冠肺炎疫情推動更多客戶擁抱藥明生物平台，為未來可持續盈利增長鋪路，另料公司將於今年至2022年錄得強勁的合約需求。該行將目標價由115元，升至135元，重申「買入」評級。

以昨日收市價計及，仍有18%潛在漲幅。

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大和指出，料公司去年錄得積壓訂單110億美元，意味按年增長116%，主要受惠於與一家全球疫苗生產商簽訂長達20年、價值30億美元的疫苗CDMO（醫藥合同定制研發生產）合約，以及新冠疫情相關項目的疫苗及抗體訂單增加。另外，公司在非新冠項目上與全球客戶合作增加。

此外，大和稱，內地CRO/CDMO市場發展迅猛，部分內地同業均取得較市場預期高的盈利，因此藥明生物作為該領域的龍頭企業，料公司去年業績會來驚喜。

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編輯：陳華