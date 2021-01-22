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【FAANG】大型科技股歸來？　分析師指牛市最大危險信號消失

股樓投資 20:21 2021/01/22

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自去年年尾開始，周期股、價值股呼聲高漲，再加上科技巨頭深陷反壟斷爭議，不少投資者看淡包括「FAANG」在內的大型及科技股。CrackedMarket 分析師 Jani Ziedins指，包括「FAANG」在內都是美國最好的企業，但近期對整體股市升幅的貢獻已經轉弱，但他認為本周情況有所轉變，「FAANG」自周二（19）起連升三日，推動納指、標指再創新高，在他看來，這一轉變意味著美股牛市的危險信號消失。

FAANG本周推升大市

Jani Ziedins 認為，這些大型科技企業一直嘗試擺脫近期的地位，他將美國民主黨對科技巨頭進行反壟斷調查，視為其股價走勢轉弱的原因之一，另外Facebook、Twitter近期封殺特朗普（Donald Trump）社交網站賬號，都引發了人們對於這些科技巨頭的擔憂。

與此同時，科技股業績期殺到，亦成為市場焦點。Netflix已經於本周三（20日）首先放榜，上季總收入66.4億美元，略高於市場預期，但每股盈利1.19美元，比市場預期為低。不過，Netflix的付費用戶人數在季內衝破2億並大勝預期，在加上現金流充足，公司表示極有可能回購股票，刺激股價周三（20日）急升逾12%。

下周輪到Facebook（FB）、Apple（AAPL）、微軟（MSFT），以及投資者愛股Tesla（TSLA）等多隻科技股將公布業績。

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撰文 : 李勝男

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