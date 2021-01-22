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【特朗普卸任】佛羅里達州銀行終止合作 關特朗普賬戶

環球社會熱點 14:44 2021/01/22

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佛羅里達州有銀行宣布與特朗普終止合作關係，並已關閉特朗普的銀行賬戶。

特朗普卸任美國總統，已抵達佛羅里達州海湖莊園。特朗普於卸任前被指煽動示威者引發國會暴亂，多方宣布與特朗普「割席」。佛羅里達州有銀行也宣布與特朗普終止合作關係，並已經關閉特朗普的銀行賬戶。

【特朗普卸任】梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒 【下一頁】

【特朗普卸任】4年身家大縮水39億 需找合作夥伴還債 【下一頁】

位於佛羅里達州邁阿密的銀行Bank United周四（21日）宣布，該銀行與特朗普（Donald Trump）不再擁有存托關係（depository relationship），但沒有公布關閉特朗普賬戶的理由。

據《華盛頓郵報》報道，特朗普於Bank United共持有兩個銀行賬戶，兩個賬戶内的資金分別為510萬美元（約3,978萬港元）及2,520萬美元（約1.96億港元）。另一間位於佛羅里達州的銀行Professional Bank，於上周亦宣布關閉特朗普賬戶，更表明不會與特朗普及其家族企業再展開合作關係。

彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）早前預計，特朗普離任時身家會減少5億美元（約39億港元）。多方早前也宣佈與特朗普集團停止合作關係，包括紐約市政府、德意志銀行、紐約銀行Signature Bank。

責任編輯：鄭錦玲

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