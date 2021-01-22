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【HSBC滙豐】滙豐趙民忠3月退休　由滙豐中國副行長方嘯接任

股市 14:22 2021/01/22

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趙民忠（圖）將於3月離任，由滙豐中國副行長兼工商金融主管方嘯接任。（資料圖片）

HSBC滙豐 （00005） 有高層人事變動。在滙豐工作35年的香港工商金融主管趙民忠，將於今年3月退休，並會由現任滙豐中國副行長兼工商金融主管方嘯接替。

滙豐早前傳正物色王冬勝接班人｜【下一頁】

滙豐宣布，委任方嘯為香港工商金融主管，由3月生效，他將向滙豐亞太區工商業務主管戴子華（Stuart Tait）以及滙豐香港區行政總裁施穎茵匯報。而滙豐中國工商金融主管的繼任人選將適時另行公布。

趙民忠2017年7月起出任現職，接替當時退休的陳樑才。此前，他曾在滙豐工商金融及俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場（GBM）任職，並曾派駐到中國及新加坡。

趙民忠談工作「滿足感大」助40年老店免倒閉｜【下一頁】

方嘯2016年曾跳槽德銀　未滿1年便回巢

方嘯則在1991年加入滙豐成為管理培訓生（MT），曾於香港、倫敦、北京和上海，出任工商金融、個人銀行、營運及服務網絡管理等多個部門的高級職位。他在2016年中曾轉投德銀，主管該行的中國企業銀行業務，其後在2017年重返滙豐，同年6月起出任中國工商金融主管至今。

方嘯（圖）將接任滙豐香港工商金融主管一職，3月生效。

滙豐亞太區工商業務主管戴子華表示，衷心感謝趙民忠多年來貢獻，並深信方嘯繼續領導團隊，進一步鞏固工商金融業務在香港的領先地位。方嘯在推行集團的亞洲策略中擔任重要角色，助客戶把握香港與內地經濟融合以至大灣區的業務機遇。

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編輯：趙穎妍

港股 本地銀行股 金融機構 跳槽 退休 王冬勝 金融 銀行 滙豐控股（00005） 大灣區

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