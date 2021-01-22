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【比亞迪股價】大和看好刀片電池產能、IGBT分拆　升比亞迪目標價至290元

股市 14:20 2021/01/22

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比亞迪獲大和資本上調目標價至290元

比亞迪 （01211） 配股集資299億元後連升兩日，大和發表研究報告指，比亞迪配股有降低財務費用，不降反升每股盈利預測，並認為比亞迪「刀片電池」產能提高、分拆IGBT晶片業務比亞迪半導體，都有利比亞迪股價。大和調高比亞迪目標價40元至290元，維持買入評級。

比亞迪午後股價升2%，暫報253.4元，成交37億元。

大和推算，比亞迪配股集資後，可以降低2021年、22年財務費用支出10%至16%，預期今年每股盈利會被股本增加而抵銷支出減少，但調高明年每股盈測3%，該行又預期比亞迪新能源汽車今明兩年銷量按年增76%、23%。

比亞迪發布刀片電池 下一殺手級產品？可見【下一頁】

比亞迪擬分拆IGBT上市 IGBT是甚麼？可見【下一頁】

比亞迪擬分拆比亞迪半導體業務A股上市，大和認為分拆IGBT業務可成為刺激股價上升的潛在動力。

在「刀片電池」發展上，大和指出，比亞迪目前預期年底產能可倍增至26GWh，並預計將來可增至75GWh，可以供應其他車廠，甚至業務獨立上市。

大和以SoTP（分部估值相加）估值方式，予比亞迪12個月目標價290元，涉及提高新能源車、刀片電池業務的企業價值相對除息稅攤銷前盈利（EV／EBITA）估值，分別達40倍和65倍，反映內地電動車銷量未來約10年的增長。

相關文章：

【配股潮】比亞迪折讓7.8%配股集299億　股價不跌反升（第二版）

【電動車】比亞迪王傳福：電動車全面替代燃油車時機已成熟 寶馬冀今年賣10萬部純電動車

編輯：麥德銘

港股 比亞迪股份（01211） 電動車 分拆

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