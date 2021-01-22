【Bitcoin】比特幣大跌失守3萬美元　耶倫發言透露政府擬加強監管

不過自1月初飆升之後，比特幣進入橫行區間，連續多日在3.6萬美元上下徘徊，本周四（22日）失守30,000美元大關，觸及近三周地位。Coindesk報價顯示，截至本周五（22日）下午4時，比特幣價格已經回落至30,777美元，年內升幅大幅縮水至6%。

由今年高位42,000萬美元計算，比特幣已經跌約36%，步入技術性熊市。投資機構Guggenheim Investment首席投資總監Scott Minerd周三接受訪問時曾指，比特幣接下來可能會回落至20,000美元水平。

【Bitcoin】35歲英男錯丟21億比特幣深藏堆填區 願捐25%冀政府出手相助【下一頁】

政府擬收緊監管

近期有關政府擬收緊監管的聲音更陸續傳來，引發市場新一輪擔憂。先是歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）上周三（13日）更直接砲轟比特幣是一種高度「投機資產」，助長了洗錢等非法活動，呼籲在全球範圍內加強監管。

美國新一任財長人選耶倫（Janet Yellen）本周出席參議院聽證會時，又指摘虛擬貨幣多是用於非法融資，因此需要更多措施，以確保虛擬貨幣不會成為洗錢工具。

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