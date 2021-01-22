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【英國疫情】同香港睇齊？英媒：英政府擬派5千予確診者

環球社會熱點 14:14 2021/01/22

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香港政府宣佈為每個新冠肺炎染疫者，補貼5千港元後引來社會巨大迴響。無獨有偶，有英國傳媒報道，英國內閣成員正考慮，對每位新冠肺炎測試呈陽性反應的英格蘭民眾，派發500英鎊（約5316港元）。在英國政府文件中，更首次建議開放警察查閱健康數據的權限。

英國《衛報》報道，政府調查發現因為擔心證實染疫後無法工作，所以只有17%出現病徵的人，會接受測試。因此在對「自我隔離支持計劃」（self-isolation support scheme）的改革中，多名內閣成員正在考慮對英格蘭地區，對每個經測試證實染疫的人，一次性派發500英鎊。

英國死亡人數創新高 約翰遜警告陸續有來 【下一頁】

《衛報》表示根據其獲得的官方文件，這項派錢政策是英國衛生和社會護理部（DHSC） 為英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）的較為傾向的做法。政策涉及款項為每周4.53億英鎊（約48.16億港元），是現時的12倍。

《衛報》還透露了這份日期為1月19日，長達16頁並標有「官方機密」（Official Sensitive）的文件中，首次建議了警察應該有查健康數據的權限，以助打擊隔離期間的違規行為。

另一建議則是停止向親密接觸者，派發一次性500英鎊的政策，並在全國推行自行測試，檢測結果呈陰性者可以返回工作崗位。

英國擴大範圍 本周起為70歲以上長者接種新冠疫苗 【下一頁】

這份修改後的自我隔離支持計劃，是由夏國賢團隊草擬。預計在當地時間周五（22日）交由英國內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）主持的，抗疫運作委員會（coronavirus operations committee）審議。

英國周四（21日）錄得37,892宗新增個案，和1,290宗新冠肺炎死亡個案，後者創疫情以來新高。英國首相約翰遜（Boris Johnson）拒絕透露何時結束封城。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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