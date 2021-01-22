蘋果iOS 15 支援名單曝光　最暢銷 iPhone將被淘汰？

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按照往例，蘋果公司（Apple）每年都會推出新版作業系統，不過新版系統就將會淘汰一些舊iPhone機款。據外媒《iPhoneSoft》近日爆料，蘋果將會在今年推出的 iOS 15 ，正式淘汰 3 款舊iPhone，包括 iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、 第一代iPhone SE。
報道引述蘋果內部消息指，iOS 15 版本將捨棄 A9 系列晶片的上述三款iPhone。其中 iPhone 6s 更創下多個銷售紀錄，為蘋果最暢銷 iPhone 機款。
此外，iPad mini 4、iPad Air 2、iPad 5 也可能被列入 iOS 15 淘汰名單，這三款產品均採用比 A9 更舊的處理器。
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兼容iOS/iPadOS 15裝置包括：
雖然有關消息未獲官方確認，但是次報道與早前外媒《The Verifier》的爆料內容相似，所以外界認為具有一定可信度。iOS 15 預計會於6月的WWDC 開發者大會首度亮相。
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責任編輯：張寶燕