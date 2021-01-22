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蘋果iOS 15 支援名單曝光　最暢銷 iPhone將被淘汰？

科技 14:41 2021/01/22

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據外媒《iPhoneSoft》近日爆料，蘋果將會在今年推出的 iOS 15 ，正式淘汰 3 款舊iPhone，包括 iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、 第一代iPhone SE。

按照往例，蘋果公司（Apple）每年都會推出新版作業系統，不過新版系統就將會淘汰一些舊iPhone機款。據外媒《iPhoneSoft》近日爆料，蘋果將會在今年推出的 iOS 15 ，正式淘汰 3 款舊iPhone，包括 iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、 第一代iPhone SE。

報道引述蘋果內部消息指，iOS 15 版本將捨棄 A9 系列晶片的上述三款iPhone。其中 iPhone 6s 更創下多個銷售紀錄，為蘋果最暢銷 iPhone 機款。

此外，iPad mini 4、iPad Air 2、iPad 5 也可能被列入 iOS 15 淘汰名單，這三款產品均採用比 A9 更舊的處理器。

iPad mini 6渲染圖曝光　疑增Touch ID、屏幕增至 9 吋

iPhone VS Android手機保值排行　HTC包尾最容易貶值

兼容iOS/iPadOS 15裝置包括：

  • 2021年新iPhone系列
  • iPhone 12 系列
  • iPhone 11 系列
  • iPhone XS 系列
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8 系列
  • iPhone 7 系列
  • 第2代iPhone SE
  • 第7代iPod touch
  • 2021年新iPad陣容
  • 12.9吋iPad Pro
  • 9.7、10.5、11吋iPad Pro
  • iPad Air 3
  • iPad Air 4
  • iPad 6/7/8
  • iPad mini 5

雖然有關消息未獲官方確認，但是次報道與早前外媒《The Verifier》的爆料內容相似，所以外界認為具有一定可信度。iOS 15 預計會於6月的WWDC 開發者大會首度亮相。

【蘋果App私隱標籤】憂公眾不滿？多款Google App仍未提供私隱標籤

責任編輯：張寶燕

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