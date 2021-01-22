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【油麻地禁足令】消息：港府擬首引「禁足令」圍封油麻地佐敦指定區域　周六清晨採取行動（第三版）

股市 23:27 2021/01/22

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消息指，政府近日正研究引用上月已修訂的第599J章規例，向油麻地、佐敦一帶指定區域內居民實施「禁足令」。

新冠肺炎疫情未受控。消息指，政府將研究引用上月已修訂的第599J章規例，短期內圍封油麻地、佐敦一帶指定檢測區域內的居民實施「留在原處所」檢測令，即俗稱「禁足令」，據悉政府擬於周六清晨採取行動。若實施「禁足令」，油麻地等指定區域內人士，除非有新冠病毒檢測證明呈陰性才可離開該區，否則要「留在原處所」以遵守檢測令。據了解政府現開會討論有關措措，預料稍後有公布。

消息指，指大多居民周末毋須上班，是實施封區的最佳時間，預計可在兩三日內完成，讓居民於下周一（25日）上班日可如常工作，但須視乎檢測進度再決定何時解封。當局初步考慮調配逾千名紀律部隊人員及檢測人員，在大廈門外駐守及逐家逐戶拍門要求居民接受強制檢測。

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消息指，政府推算區內約有逾1萬人，圍封期間有關人士須持有效檢測報告證無染疫才可離開，居民仍可在區內活動，如購買日用品等，但商舖貨物售罄便不准從外補貨。圍封期內政府會為區內有需要人士提供基本物資支援。

周五（22日）新增61宗確診個案，55宗為本土感染，26宗源頭不明，29宗與早前個案相關，累計確診個案直迫一萬宗。

油尖旺區議會副主席余德寶表示，周四（21日）曾在區議會會議向民政事務處職員了解會否推出「禁足令」，惟對方未有正面回覆。他估計，油麻地指定區域內約有300多幢「三無大廈」，認為當局沒有掌握那些大廈的住戶名單，難以保證沒有住戶已提早搬走離開。

編輯：吳敏芳

疫情 香港 油尖旺區 深水埗 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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