  • 22°C
香港時間 : 2021122日 (五) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售寒冬】資生堂傳洽售低端業務予CVC　涉資最多149億元

股市 13:51 2021/01/22

分享：

資生堂傳出售非核心資產予CVC Capital。

日本老牌化妝品巨頭資生堂（Shiseido）傳將旗下包括絲蓓綺TSUBAKI等洗髮產品出售給CVC Capital Partners，作價約1500億至2000億日圓（約112億至149億港元）。彭博報道指，資生堂正在將重心逐漸轉移至高端化妝品業務上，受再加上疫情打擊，故尋求退出非核心業務。

資生堂回應報道時指，這不是公司正式公告，CVC則拒絕置評。

零售寒冬｜I.T再推無薪假安排｜【下一頁】

知情人士表示，目前資生堂正在與CVC Capital正在商討相關事宜，尚未作出正式決定，出售目標業務包括國內及海外業務。

報道指，受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，消費者對化妝品和個人護理的使用習慣改變，化妝品公司也受衝擊。資生堂會一直調整業務結構，至2021年底，持續尋求將非核心資產出售。此外，集團重心轉移至高端護膚及化妝品品牌組合，包括Cle de Peau、NARS、Shiseido等。

相關文章：

【零售寒冬】莎莎上季營業額按年跌36% 港澳同店銷售跌45%

【零售寒冬】Burberry上季可比門店銷售額跌9% 惟亞太地區升11%

 

編輯：陳華

經濟 疫情 零售

上一篇文章

【禁足令】消息：政府研究周末列油麻地、深水埗等為「指定檢測區」或須禁足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【IKEA】宜家家居IKEA香港門店周四停業後重開　網站仍告示系統維修
【IKEA】宜家家居IKEA香港門店周四停業後重開　網站仍告示系統維修
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出　挑戰HKTVmall？
【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出　挑戰HKTVmall？
【港元定期存款】3個月港元定存息最高5厘 短存變新戰場
【港元定期存款】3個月港元定存息最高5厘 短存變新戰場
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額
【TVB】電視廣播主席許濤點名曾志偉任副總經理　王祖藍出任首席創意官
【TVB】電視廣播主席許濤點名曾志偉任副總經理　王祖藍出任首席創意官