【零售寒冬】資生堂傳洽售低端業務予CVC　涉資最多149億元

▲ 資生堂傳出售非核心資產予CVC Capital。

日本老牌化妝品巨頭資生堂（Shiseido）傳將旗下包括絲蓓綺TSUBAKI等洗髮產品出售給CVC Capital Partners，作價約1500億至2000億日圓（約112億至149億港元）。彭博報道指，資生堂正在將重心逐漸轉移至高端化妝品業務上，受再加上疫情打擊，故尋求退出非核心業務。

資生堂回應報道時指，這不是公司正式公告，CVC則拒絕置評。

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知情人士表示，目前資生堂正在與CVC Capital正在商討相關事宜，尚未作出正式決定，出售目標業務包括國內及海外業務。

報道指，受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，消費者對化妝品和個人護理的使用習慣改變，化妝品公司也受衝擊。資生堂會一直調整業務結構，至2021年底，持續尋求將非核心資產出售。此外，集團重心轉移至高端護膚及化妝品品牌組合，包括Cle de Peau、NARS、Shiseido等。

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編輯：陳華