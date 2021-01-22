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【支援中小企】OpenRice夥Blue推餐飲僱員門診保　月費低至12元紓緩餐廳壓力

商業 13:51 2021/01/22

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OpenRice《開飯喇！》與網上人壽保險公司Blue合作，推出全新餐飲業僱員門診醫療保障計劃。（OpenRice提供圖片）

疫情衝擊全港餐飲業，OpenRice《開飯喇！》與網上人壽保險公司Blue合作，推出全新餐飲業僱員門診醫療保障計劃，讓全港超過2.6 萬間中小企或餐廳僱主，以低至12元月費為僱員投保，助僱主增加福利以挽留員工，從而減省培訓資源，紓緩餐廳管理壓力。

【IKEA】IKEA門市網店暫停服務　咩原因所致？中小企如何避免POS系統冧檔？

【支援中小企】Mastercard設中小企專題網站　可獲商業軟件、數碼服務折扣（附連結）

餐廳僱主可隨時隨地為僱員於Blue網上平台申請「OpenRice商戶專用版WeMedi門診醫療保險計劃」(WeMedi門診保)，有別於市場上傳統的公司團體醫療保險計劃，投保人數不設下限，一人皆接受申請。

一經僱主確認，合資格的僱員即可以低至3折的診症費用，全年無限次接受7大門診服務，包括普通科門診(連三天基本藥物)、專科門診(四天基本藥物)、物理治療、中醫、跌打、針灸治療及脊醫。

OpenRice《開飯喇！》常務總監黃鳳鳴期望，能發揮平台影響力，與Blue推出彈性高的醫療保障計劃，切合餐廳需要。

【支援中小企】香港寬頻夥本地軟件方案Achiever　推遙距方案助中小企管理人力資源

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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