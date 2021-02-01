【騰訊700】摩通調升騰訊目標價至850元 一文看清邊間大行最牛

▲ 一文看清騰訊最新目標價

騰訊 （00700） 自年初以來獲北水大舉掃貨，帶動股價創新高，突破700元大關。多間大行即唱好騰訊及調升其目標價至800元水平，摩根大通給予其目標價850元，主因（1）核心遊戲及綫上廣告增長穩固，（2）投資組合升值，及（3）微信視頻號等新業務發展，並預期快手IPO成為騰訊股價推動力。

騰訊周一（1日）造好，現升逾6%，報723.5元。

快手科技OTC成交價高市傳定價逾1倍，詳看【下一頁】

摩通指，看好微信視頻號的營利能力，料可帶動騰訊多次重估。該行指，2021微信公開課PRO展示了微信的生態系統，包括視頻化、小程序、電商及商業服務等，相信該等進展可為騰訊帶來新的營利機會，並由微信視頻號主導。摩通預期，微信視頻號於2024年的廣告收入可達760億元人民幣，意味較現時的廣告收入預測有50%的上升空間。

快手被指侵權，音集協要求下架一萬部視頻，見【下一頁】

騰訊據報考慮債務融資數十億美元，見【下一頁】

圖看大行最新預測

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

花旗：看好微信未來10年潛力

花旗表示，看好超級應用微信（WeChat）未來10年潛力，搜索、交易、視頻社交均可帶動商業化，該行予騰訊「買入」評級。

瑞銀則看好騰訊手遊、廣告及雲業務發展，料反壟斷監管對騰訊影響不大，將騰訊目標價由700元上調至830元，維持「買入」評級。

里昂早前也發表研究報告指，微信今年將會重點發展視頻及直播，相信旗下小程序業務規模發展迅速，品牌亦能夠建立個人專用的流量。該行預期，微信的總交易額（GMV）按年翻倍達1.6萬億元人民幣，當中品牌的GMV增長達3倍。同時，小程序商店亦聚焦於中小型業務及低綫城市，料視頻化及交易將推動廣告增長，以及增加面向商家（to-B）的機會。

里昂預期，核心遊戲及廣告業務將從2022年的20倍預測市盈率提升至23倍。

麥格理：料微信小程序去年GMV達1.8萬億

麥格理日前亦指，預計微信小程序去年GMV達1.8萬億人民幣，按年升122%，料較同業拼多多（美：PDD）的1.6萬億人民幣多。

該行預計，微信小程序日活躍用戶的平均支出按年升67%，若包裹追縱的基本服務可在2021年落實，料有助提高用戶的信任度和可靠性，進一步擴大相關規模，對相關業務今年若有三位數字增長並不會感到驚訝。

相關文章：【騰訊股價】騰訊升逾2%再試700元 再有逾千沽盤排隊出貨

【美國制裁】MSCI ACWI及中國全股票指數下周二剔除中海油 股價跌幅擴大挫5%

編輯：袁諾曦