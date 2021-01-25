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【騰訊股價】騰訊獲花旗上調目標價至876元 一文看清邊間大行最牛

股市 10:59 2021/01/25

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騰訊獲里昂上調目標價至820元

騰訊 （00700） 自年初以來獲北水大舉掃貨，帶動股價創新高，突破700元大關。多間大行即唱好騰訊及調升其目標價，騰訊最新獲花旗上調目標價至876元，較最新價有18%的潛在上升空間，花旗看好超級應用微信（WeChat）未來10年潛力，搜索、交易、視頻社交均可帶動商業化，該行予騰訊「買入」評級。

瑞銀則看好騰訊手遊、廣告及雲業務發展，料反壟斷監管對騰訊影響不大，將騰訊目標價由700元上調至830元，維持「買入」評級。

騰訊據報考慮債務融資數十億美元，見【下一頁】

圖看大行最新預測

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里昂早前也發表研究報告指，微信今年將會重點發展視頻及直播，相信旗下小程序業務規模發展迅速，品牌亦能夠建立個人專用的流量。該行預期，微信的總交易額（GMV）按年翻倍達1.6萬億元人民幣，當中品牌的GMV增長達3倍。同時，小程序商店亦聚焦於中小型業務及低綫城市，料視頻化及交易將推動廣告增長，以及增加面向商家（to-B）的機會。

里昂預期，核心遊戲及廣告業務將從2022年的20倍預測市盈率提升至23倍。

麥格理：料微信小程序去年GMV達1.8萬億

麥格理日前亦指，預計微信小程序去年GMV達1.8萬億人民幣，按年升122%，料較同業拼多多（美：PDD）的1.6萬億人民幣多。

該行預計，微信小程序日活躍用戶的平均支出按年升67%，若包裹追縱的基本服務可在2021年落實，料有助提高用戶的信任度和可靠性，進一步擴大相關規模，對相關業務今年若有三位數字增長並不會感到驚訝。

相關文章：【騰訊股價】騰訊升逾2%再試700元　再有逾千沽盤排隊出貨

【美國制裁】MSCI ACWI及中國全股票指數下周二剔除中海油　股價跌幅擴大挫5%

編輯：袁諾曦

港股 騰訊控股（00700） 騰訊 目標價 拼多多（美：PDD） 微信

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