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【拜登執政】美擬延長《新削減戰略武器條約》5年

環球政經 16:19 2021/01/22

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美國白宫於當地時間周四（21日）表示，剛上任的美國總統拜登有意和俄羅斯相討延長5年的《新削減戰略武器條約》，成為他上任後首個重要的外交政策之一，克里姆林宮暫未有回應。

白宫新聞秘書長Jen Psaki指，拜登早表明條約符合美國國家安全利益，又指美俄雙方現時處於敵對關係，且這是餘下唯一限制俄軍核武部隊的條約，及穩定雙方戰略的支柱，故認為延長條約是合理之舉。該條約在奧巴馬政府時代與俄方達成，它限制各自部署的戰略核彈頭不得超過1,550枚，今年2月5日到期。

【拜登上任】拜登再簽防疫行政命令 警告下月死亡數或破50萬：【下一頁

【美國政局】卸任特朗普擬創建「愛國黨」　召集第三勢力抗衡兩黨？：【下一頁

同日有消息人士指，美國國會議員已聽取有意拜登的提議，並就有關建議與俄方溝通；白宮國家安全顧問Jake Sullivan計劃當地時間周四下午，向俄羅斯駐美大使Anatoly Antonov傳達意見。

前總統特朗普時常批評條約對美方不利，直到去年才與俄羅斯認真談判是否延續條約；同時堅持中國應加入條約限制核武，惟北京多次表明拒絕。北約秘書長斯托爾滕貝格亦呼籲美俄延長條約，今後應涵蓋更多武器，中國亦應該加入其中。

 

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責任編輯：潘曉豐

北約 核武 白宮 美國 俄羅斯 拜登 外交

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