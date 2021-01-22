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【拜登上任】拜登據報未知疫苗分發資訊 因國防部拒合作

環球政治 14:07 2021/01/22

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但美媒指由特朗普任命的國防部親信，一直阻撓拜登過渡團隊的交接工作。

美國新任總統拜登（Joe Biden）周三舉行總統就職典禮，成為美國第46任總統。但美媒指由特朗普任命的國防部親信，一直阻撓拜登過渡團隊的交接工作，導致拜登過渡團隊難以取得關鍵的國家安全資訊，包括新冠疫苗分發情況。

【拜登上任】蓬佩奧想選總統？ 已為下屆大選倒數 【下一頁】

【拜登上任】專家福西：新政府下可暢所欲言 以科學主導 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）於美國大選失利後，解除埃斯珀（Mark Esper）的國防部長職務，並委任親信米勒（Christopher Miller）執掌國防部。

美國政治新聞網站Politico引述國防部及拜登過渡團隊消息人士指，國防部取消及延遲涉及重要議題的會議，限制拜登團隊了解中東和非洲等地的軍事活動、特別任務及政府新冠疫苗計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）等方面的資訊。

據悉，國防部一開始曾拒絕拜登過渡團隊與「曲速行動」負責人佩爾納（Gustave Perna）會面的請求。佩爾納直至上月中才與拜登過渡團隊開會，但未有回答任何問題。

國防部發言人高夫（Sue Gough）表示，過渡團隊成員並非政府職員，不應取得政府機密資訊，因此國防部會作出部分限制。發言人強調國防部與過渡團隊已進行64次會面或通報，其中疫情為主要議程。

責任編輯：鄭錦玲

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