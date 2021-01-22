【特朗普卸任】梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒（多圖）

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【拜登上任】即清理前任物品 棄特朗普白宮專屬可樂掣
美國前任總統特朗普（Donald Trump）及夫人梅拉尼婭（Melania Trump）於卸任當日搭乘專機前往佛羅里達州海湖莊園。當二人步出飛機後，特朗普停下來揮手並面對傳媒鏡頭，但梅拉尼亞未有跟隨，反而別過鏡頭直接上車，獨留特朗普面對一眾鏡頭。
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特朗普及梅拉尼婭於當地時間周三參加歡送儀式後，直接搭乘專機前往佛州的海湖莊園。大量傳媒早在當地駐守，等待二人到達當地。梅拉尼婭換上一身色彩斑斕的幾何形狀連衣裙，配以黑色眼鏡，流露濃厚的渡假氣氛。
有傳媒拍攝到有趣的一幕。特朗普及梅拉尼婭步出飛機後，當特朗普停下來擺姿勢拍照時，梅拉尼婭明顯對鏡頭毫無興趣，拒絕停下拍照，更加目無表情地轉身上車，獨留特朗普一人面對鏡頭。
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梅拉尼婭的行為引起民眾討論，相關影片更於Twitter瘋傳，吸引眾多網民討論二人的關係是否出現問題。
有網民笑言﹕梅拉尼婭不需要特朗普的陪同，情願自己一個玩耍。此外，亦有不少網民關注二人的關係，是否因為特朗普卸任後，梅拉尼婭短期內會與他離婚。
責任編輯：郭麗明