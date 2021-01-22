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【特朗普卸任】梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒（多圖）

環球社會熱點 13:15 2021/01/22

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美國前任總統特朗普（Donald Trump）及夫人梅拉尼婭（Melania Trump）於卸任當日搭乘專機前往佛羅里達州海湖莊園。當二人步出飛機後，特朗普停下來揮手並面對傳媒鏡頭，但梅拉尼亞未有跟隨，反而別過鏡頭直接上車，獨留特朗普面對一眾鏡頭。

梅拉尼婭笑容燦爛 全黑裝扮被指似去喪禮 【下一頁】

特朗普及梅拉尼婭於當地時間周三參加歡送儀式後，直接搭乘專機前往佛州的海湖莊園。大量傳媒早在當地駐守，等待二人到達當地。梅拉尼婭換上一身色彩斑斕的幾何形狀連衣裙，配以黑色眼鏡，流露濃厚的渡假氣氛。

有傳媒拍攝到有趣的一幕。特朗普及梅拉尼婭步出飛機後，當特朗普停下來擺姿勢拍照時，梅拉尼婭明顯對鏡頭毫無興趣，拒絕停下拍照，更加目無表情地轉身上車，獨留特朗普一人面對鏡頭。

長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」 【下一頁】

美國前任總統特朗普及夫人梅拉尼婭於卸任當日搭乘專機前往佛羅里達州海湖莊園。

大批傳媒早已在當地駐守，等待二人到達佛羅里達州。

梅拉尼婭換上一身價值3,700美元的Gucci色彩斑斕的幾何形狀連衣裙，配以黑色眼鏡，流露濃厚的渡假氣氛。

特朗普及梅拉尼婭步出飛機後，當特朗普停下來擺姿勢拍照時，梅拉尼婭明顯對鏡頭毫無興趣。

梅拉尼婭拒絕停下拍照，更加目無表情地轉身上車。

最後獨留特朗普一人面對鏡頭。

梅拉尼婭的行為引起民眾討論，相關影片更於Twitter瘋傳，吸引眾多網民討論二人的關係是否出現問題。

有網民笑言﹕梅拉尼婭不需要特朗普的陪同，情願自己一個玩耍。此外，亦有不少網民關注二人的關係，是否因為特朗普卸任後，梅拉尼婭短期內會與他離婚。

責任編輯：郭麗明

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