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【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場

科技 13:00 2021/01/22

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今（22日）榮耀首次以獨立品牌身分舉行發布會，並推出首款旗艦5G手機榮耀V40。

曾是華為子公司的榮耀（Honor），於去年正式分裂出去成為完全獨立的品牌。終在今（22日）榮耀首次以獨立品牌身分舉行發布會，並推出首款旗艦5G手機榮耀V40。

【步入歷史】華為落實出售榮耀業務　一文回顧榮耀發展大事

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作為脫離華為後的第一款手機，榮耀V40一直受到外界關注。是次手機搭載6.72 吋的80度瀑布OLED曲面屏幕，屏幕為左上角雙打孔設計，擁有93.2%的超高屏佔比。機身則相當輕薄，只有8.04mm，整機淨重僅186g。

至於處理器，榮耀V40搭載天璣1000+晶片，基於7nm工藝打造。後置相機就採用三鏡頭設計，由5000萬像素超感光主攝鏡頭、800萬超廣角鏡頭、200萬微距鏡頭和激光對焦傳感器組成，另再搭載5000萬像素超感光影像系統。前置鏡頭方面，榮耀V40採用3200萬像素+1600萬像素雙攝設計。

而這次榮耀V40更內置兩顆震動摩打，一顆為X軸線型摩打，另一顆為Z軸線型摩打，可針對遊戲進行震動。值得一提的是，目前榮耀V40預載的系統是基於Android 10的Magic UI 4.0。榮耀則未如傳聞般，提及任何搭載GMS或Google Play的相關內容。

【華為禁令】傳榮耀開發新手機系列　將支援Google行動服務

價錢方面，榮耀V40的標準版和高規版均擁有8GB RAM，儲存分別是128GB 和256GB，售價分別是3,599人民幣（約4,317港元）和3,999人民幣 （約4,794港元），目前僅在中國內地公開發售。

責任編輯：曾曉汶

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