【綠色金融】港府發行25億美元綠色債券　首度發行30年期綠債

▲ 彭博：政府計劃發新一批綠債 最快下周初定價

金管局公布，香港政府計劃成功發售美元計價的綠色債券，發行額25億美元，發行年期分別為5年、10年及30年期，當中5年期綠色債券發行額為10億美元、10年期為10億美元、30年期為5億美元，5年期、10年期綠債錄逾5倍認購金額，30年期錄逾7倍認購金額。

金管局指，30年期為亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是香港特區政府目前所發行最長年期的債券，可為區內潛在發行人建立全面的基準曲線。

定價方面，5年期的收益率為0.635% （與5年期美國國債差距為22.5基點），10年期為1.414% （與10年期美國國債差距為37.5基點），30年期為2.431% （與30年期美國國債差距為62.5基點）。該批綠色債券將在港交所、倫交所上市，獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。

截至2019年底，香港累積安排或發行的綠債規模達260億美元，當中近半是由金融機構發行。

金管局指港府未來5年擬發80億美元綠債【下一頁】

今輪25億美元綠色債券投資者，亞洲區機構投資者佔總發行額65%，歐洲、美國投資者分別獲分配總發行額的20%和15%，而歐美投資者偏好長年期綠債，佔30年期一半發行額。

以投資者類別計，34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及20%予中央銀行、主權基金及國際組織。

港府表示，募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金，並獲香港品質保證局頒發「綠色金融認證計劃」發行前階段認證。

財政司司長陳茂波稱，在全球中期票據發行計劃中，特區政府會有恆常的綠色債券發行活動。

政府在去年11月發表的最新一份施政報告中，提出香港爭取在2050年前實現碳中和的目標，並會發展綠色金融以增加有助減碳的投資，建構低碳和更具氣候變化抵禦力的經濟體系。

金管局去年中發表《綠色及可持續銀行業白皮書》，並透露將會邀請有興趣的銀行，參與氣候變化壓測試驗計劃【下一頁】。期後，金管局與證監會共同成立綠色和可持續金融跨機構督導小組。

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編輯：趙穎妍