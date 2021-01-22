【新冠肺炎】SAP香港夥德勤服務　助企業整合貿易服務、加快清關

全球貿易因新冠肺炎疫情而受阻，SAP香港的SAP Global Trade Services (SAP GTS)，融合德勤服務，讓企業加快清關過程、自動執行合規檢查、整合所有貿易服務等。

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德勤與 SAP 緊密合作，提供一站式、端到端全球貿易服務。德勤的全球綜合業務擁有一系列多元化的貿易專家，具備合規、清關、優惠貿易協議以及應用科技的專業知識。融合至SAP GTS方案後，有助企業更有效控制成本，管理自由質易協定及海關程序，並減低違規風險。

SAP GTS 主要功能包括：

海關管理：確保企業供應鏈數據無縫傳送至外部供應商和監管機構，並自動建立、分享和管理海關申報文件，有助減少失誤和加快清關過程。

合規管理： 讓企業可自動執行合規檢查，包括管理許可證和出口控制，以及審視最新的黑名單和禁運國家，協助企業減低合規風險，並預防供應鏈中斷。

貿易優惠管理：確定原產地規則，以及進行自由貿易協議規劃和管理，可充分享用優惠關稅待遇。

全球貿易分析：與 SAP S/4HANA、SAP ERP 及其他商業軟件直接融合，支援銷售、採購、物流等進出口管理。

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責任編輯：葉泳珊