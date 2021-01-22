【騰訊700】騰訊傳計劃融資數十億美元 收購外國遊戲廠商

市場消息指，騰訊控股(00700) 擬籌集數十億美元收購潛在的遊戲業務，現正與銀行進行談判。據指騰訊尚未確定其目標公司，預計將會是美國或韓國公司。騰訊中午收報691.5元，上升1.3%。

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騰訊近年多次在外地收購遊戲公司，擴大作品及玩家組合，包括於2016年以86億美元收購名作《Clash of Clans》開發商Supercell84%股權，2018年亦先後購入《絕地求生》開發商，前稱藍洞現稱Krafton的8.5%股權，和《刺客信條》開發商育碧5%股權。去年中，騰訊亦以116億元，全購本港上市的《Warframe》開發商樂遊科技(01089)。

另外，根據聯交所資料顯示，騰訊總裁劉熾平於上周五及本周一（15日及18日），分別以每股平均價633.5078元及659.751元，減持公司30萬股及10萬股，涉資2.56億元，最新持股量降至0.55％。

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