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【新聞付費】Google不滿澳洲推動新聞付費　威脅停用搜尋服務

科技 12:27 2021/01/22

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Google在今（22日）揚言，若澳洲政府的新聞付費新法例獲通過，Google將停止在澳洲提供搜尋引擎服務。

澳洲政府即將實施有關新聞付費的新法例，要求兩大科技巨企Google及Facebook，引用新聞內容時需向當地媒體付費。不過Google在今（22日）揚言，若有關法例獲通過，Google將停止在澳洲提供搜尋引擎服務。

Google澳洲董事總經理Mel Silva在澳洲參議院聽證會表示，該法例並不可行，會為互聯網搜尋業界立下難以維持的先例，有違互聯網資訊自由流通分享的原則。還指出該仲裁標準帶有偏見，將對Google構成無法控制的財務及營運風險。

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該新法規定，Google、Facebook須向澳洲新聞媒體包括傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團、澳洲廣播公司（ABC）等公共廣播公司付費。若未付費，Google、Facebook將面臨數百萬澳元罰款，罰則高於全球各國。不過Facebook旗下的Instagram，以及Google旗下的YouTube就不在規範中。

Mel Silva另就草案提出3項修訂，指公司希望當局修改有關法例，使其變得可行。其中包括推出服務整合式付費予新聞媒體，而非零碎地按每個新聞連結付費。

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責任編輯：張寶燕

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