【拜登上任】專家福西：新政府下可暢所欲言 以科學主導

美國總統拜登剛剛上任,外界關心新政府在交接期是否順暢。美國華府傳染病專家福西周四(21日)表示,在拜登新政府下工作感到暢快,認為現在可以根據科學談論想法。福西直言,去年在和前美國總統特朗普有矛盾下,絲毫不覺得開心。

福西(Anthony Fauci)去年和特朗普(Donald Trump)在抗疫議題上發生多次矛盾,他在白宮被記者問及,在拜登(Joe Biden)政府工作會否感到「較少束縛」。福西直言,現在自己感覺暢快(liberating feeling)。

福西表示:

「我可以告訴你,在與總統矛盾的情況下,我一點也不高興。你感受到你不能說些甚麼,而亦不會因此產生任何影響。」

(I can tell you I take no pleasure at all in being in a situation of contradicting the president, so it was really something that you didn’t feel you could actually say something and there wouldn’t be any repercussions about it.)