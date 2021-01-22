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【拜登上任】專家福西：新政府下可暢所欲言 以科學主導

環球社會熱點 12:43 2021/01/22

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美國總統拜登剛剛上任，外界關心新政府在交接期是否順暢。美國華府傳染病專家福西周四（21日）表示，在拜登新政府下工作感到暢快，認為現在可以根據科學談論想法。福西直言，去年在和前美國總統特朗普有矛盾下，絲毫不覺得開心。

福西（Anthony Fauci）去年和特朗普（Donald Trump）在抗疫議題上發生多次矛盾，他在白宮被記者問及，在拜登（Joe Biden）政府工作會否感到「較少束縛」。福西直言，現在自己感覺暢快（liberating feeling）。

美國超過40萬人死 紐約市疫苗存貨周五將用盡 【下一頁】

福西表示：

「我可以告訴你，在與總統矛盾的情況下，我一點也不高興。你感受到你不能說些甚麼，而亦不會因此產生任何影響。」

（I can tell you I take no pleasure at all in being in a situation of contradicting the president, so it was really something that you didn’t feel you could actually say something and there wouldn’t be any repercussions about it.）

福西指，現在終於可以就自己所知、科學和現實證據，暢談自己的想法。

福西在成為特朗普政府疫情政策發言人後，受到全國關注。他卻因特朗普經常輕視新冠病毒及發表沒有科學根據的言論，而與特朗普持不同的想法。

福西表示與特朗普想法不一，是他有時會惹麻煩的原因，但在新政府下沒有這樣的顧慮。福西承認，特朗普政府在分發疫苗上有良好的進展，不認同有媒體報道拜登政府需從零開始的說法。

責任編輯：李俊儀

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