【拜登上任】即清理前任物品 棄特朗普白宮專屬可樂掣

美國新任總統拜登(Joe Biden)周三舉行總統就職典禮,正式入主白宮。拜登上任首日就推翻前任總統特朗普的政策,更將白宮總統辦公室的擺設改頭換面。美媒報道,特朗普過往於白宮專門用作點可樂的紅色掣,拜登入主白宮後已棄用。

【拜登上任】共和黨議員發動彈劾拜登 本人為著名「侵粉」【下一頁】

【拜登上任】蓬佩奧想選總統? 已為下屆大選倒數 【下一頁】

特朗普(Donald Trump)一向愛飲健怡可樂,他在2018年出席聯合國大會午宴時,更使用可樂代替紅酒來向各國領袖祝酒。特朗普於2017年接受媒體訪問時表示,他會用辦公室内的紅色掣通知白宮管家為其送來一杯可樂。

特朗普更曾經自豪地表示:

當我按掣時,每個人都會有點緊張。

(Everyone does get a little nervous when I press that button.)