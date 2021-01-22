【拜登上任】即清理前任物品 棄特朗普白宮專屬可樂掣

美國新任總統拜登（Joe Biden）周三舉行總統就職典禮，正式入主白宮。拜登上任首日就推翻前任總統特朗普的政策，更將白宮總統辦公室的擺設改頭換面。美媒報道，特朗普過往於白宮專門用作點可樂的紅色掣，拜登入主白宮後已棄用。

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特朗普（Donald Trump）一向愛飲健怡可樂，他在2018年出席聯合國大會午宴時，更使用可樂代替紅酒來向各國領袖祝酒。特朗普於2017年接受媒體訪問時表示，他會用辦公室内的紅色掣通知白宮管家為其送來一杯可樂。

特朗普更曾經自豪地表示：

當我按掣時，每個人都會有點緊張。 （Everyone does get a little nervous when I press that button.）

但拜登入主白宮首日，總統辦公室的照片顯示桌上有兩個電話、一個咖啡杯和筆等物品，卻未見到特朗普所提及的紅色可樂掣。

除了移走紅色可樂掣，特朗普過往於辦公室内放置美國第七任總統傑克遜（Andrew Jackson）的肖像也被移走。拜登選擇於辦公室放置美國第32任總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）的肖像。

責任編輯：鄭錦玲