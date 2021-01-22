【農曆新年】希慎集團辦網購年貨賀禮　線下辦大抽獎送過百萬獎賞

▲ 希慎集團與餐廳食肆及各商戶合作，讓顧客可於線上選購一系列年貨賀禮，並可安排送貨及電子輕鬆送禮。（希慎集團提供圖片）

農曆新年將至，希慎集團配合數碼零售發展，與受疫情衝擊的餐廳食肆及各商戶合作，讓顧客足不出戶都可於線上選購一系列年貨賀禮，並可安排送貨及電子輕鬆送禮，運用網上銷售平店向親友饋贈心意。

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配合集團零售數碼的發展，新年推出的O2O節日推廣活動「賀年迎新春大抽獎」，以搶電子利是遊戲的方式，送出過百萬獎賞，為顧客提供線上互動獎賞體驗，於商戶及場內流動獎賞機換領禮品，縮短顧客需於客戶服務中心排隊聚集的傳統活動形式。

旗下商場亦有佈置及優惠。希慎廣場打造「福運齊來風車廊」新春佈置，融入逾千隻風車的祈福祝願裝置喜氣盈盈，利園一期更以金牛獻瑞為概念，佈下「牛運亨通金牛陣」。

商場更設計「利園區新春『幸運抽籤』體驗」，顧客可透過電子祈福求籤占卜來年運程，另只要在場內消費滿100元，更可換領精美揮春或過年經典小食糖葫蘆。此外，利園區加推應節盆菜推廣「盆滿缽滿會員禮遇」，包括盆菜、年糕、朱古力等。

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責任編輯：朱悅瀅