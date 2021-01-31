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【新股IPO】再有藥股準備招股　昭衍新藥擬本周進行上市前預演、集資最多46億

新股IPO 08:03 2021/01/31

分享：

北京昭衍新藥（滬：603127）擬在港上市，傳集資額最多46.5億元。

新股浪潮一浪接一接，繼快手 （新上市編號：01024） 再有藥股登場準備招股。北京昭衍新藥（滬：603127）擬於上周尋求通過港交所上市聆訊，並最快於本周初進行上市前預演，計劃集資最多5億至6億美元（約38.7億至46.5億港元）。北京昭衍新藥於上交所的公告顯示，已獲中證監核准新發行不超過8689.46萬股H股。中信証券為獨家保薦人。

醫藥股消息｜國務院公布藥品集採制度化意見書   藥明生物半日升近4%｜【下一頁】

北京昭衍新藥為藥物安全性評價方面的合同研究組織，正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。公司業務包括3方面：（1）非臨床研究、（2）臨床試驗及相關服務及（3）實驗模型業務。

根據弗若斯特沙利文的資料顯示，北京昭衍新藥已成為國內最大的非臨床藥物安全性評價合同研究組織，按2019年的收益計，市場份額達15.5%，而且在全球非臨床藥物安全性評價合同研究組織中排名第三。

彭博分析指螞蟻集團估值較部署IPO時縮近3分2，見【下一頁】

據初步招股書透露，北京昭衍新藥2019年收益按年增56.4%至6.4億元（人民幣，下同），純利增78.2%至1.9億元。截至2020年6月底止，收入按年增97.8%至4億元，純利增87.7%至8557.5萬元。

集資所得的資金計劃用於翻新建築面積現有蘇州實驗室及實驗模型設施、在蘇州興建建築面積約2萬平方米的新設施的基礎設施、購買尖端設備及實驗室技術為新建實驗模型設施及實驗室配備基礎設施等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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相關文章：【新股IPO】快手、B站招股前　內地投資者港股開戶申請激增

編輯：袁諾曦

H股 集資 昭衍新藥（滬：603127） 港股 IPO

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