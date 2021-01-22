【北水資金】北水日買貨100億「斷纜」　港股通全日淨買94億元

▲ 港股通北水連續14個交易日淨買貨逾100億港元，周五買貨速度放慢

今年來北水湧港規模逾2200億元，港股通連續14個交易日淨買入額逾100億元，但今日（22日）買貨金額減速。港股通北水周五全日淨買入額94億元，買入成交416億元，賣出成交322億元。

港股全日成交2442億元，港股通買賣成交合計佔雙邊交易約15%，維持月初至今的交投比例，較去年佔比不足10%，明顯提高。

總計今年首3周，港股通淨買入規模達2312億港元。

北水持續買貨，花旗上調港交所目標價至575元，可見【下一頁】

近期內地多家以港股為主題的基金產品熱銷，市料相關基金建倉期帶動北水買貨規模大增。

據內媒消息，50%配置於港股的「富國成長領航基金」昨日在內地首日認購，至下午2時突破300億元人民幣，以基金認購上限80億元人民幣計，超出逾220億元，預期資金再轉買下隻北水基金。

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編輯：麥德銘