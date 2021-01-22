【資金流入】外管局：人民幣資產吸引避險資金　料資金持續流入

▲ 外管局：人民幣資產吸引避險資金 料資金持續流入

外管局公布，2020年外資淨增持中國境內債券1861億美元，餘額增至5122億美元；期間，外資淨增持國債936億美元，餘額增至2910億美元。外管局指，中國經濟在疫情下率先恢復，人民幣資產有一定避險需求，相信可以吸引資金繼續流入。

外管局副局長王春英表示，中國經濟疫情下首先恢復，貨幣政策亦維持穩健、境內債券收益率較好，而且中國債券近年先後被納入國際指數，相信會吸引外資持續流入。

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考慮到全球投資者對人民幣資產的需求增加，未來會繼續加強對跨境資金流相關的政策準備。

人民幣滙價方面，外管局表示2020年人民幣對美元的中間價均值6.8974，較2019均值6.8985基本持平，反映人民幣滙率雙向波動，仍處於合理均衡區間，整體基本穩定。

王春英續指，人民幣兌美元去年下半年起升值，相信是與中國經濟復甦、貨幣政策保持正常、金融市場持續開放等有關。

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編輯：趙穎妍