【A股布局】今年過百家A股進行回購　對股價有無即時反應？

股份回購一向被認為有利股價表現，皆因公司回購後，股份會被註銷，發行股數減少，每股收益和資產淨值自然上漲。而美國的大牛市長升長有，也要歸功於上市公司借平錢回購公司股份，實際支持了估值上揚。

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據內地報道，近年Ａ股公司也開始流行進行股份回購，今年來剔除因股權激勵的回購，共有58家上市公司發布新的回購預案，最大回購額合計142.7億元（人民幣，下同）。

有30家公司的最大回購額不低於1億元，包括寶鋼股份（滬：600019）、赤鋒黃金（滬：600988）等。另外在133家已在今年實施了回購，累計金額超過200億元。

其中有6家公司回購額超過10億元，如上汽集團（滬：600104）、華泰證券（滬：601688）、國電電力（滬：600795）、永輝超市（滬：601933），不過暫時股價未有因回購行動而有改善，相信要假以時日，股價才有反應。

上汽股價今年仍跌4.9%，華泰證券較佳，有4.5%升幅。

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記者：林衛