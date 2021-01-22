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【A股布局】今年過百家A股進行回購　對股價有無即時反應？

股樓投資 12:01 2021/01/22

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股份回購一向被認為有利股價表現，皆因公司回購後，股份會被註銷，發行股數減少，每股收益和資產淨值自然上漲。而美國的大牛市長升長有，也要歸功於上市公司借平錢回購公司股份，實際支持了估值上揚。

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據內地報道，近年Ａ股公司也開始流行進行股份回購，今年來剔除因股權激勵的回購，共有58家上市公司發布新的回購預案，最大回購額合計142.7億元（人民幣，下同）。

有30家公司的最大回購額不低於1億元，包括寶鋼股份（滬：600019）、赤鋒黃金（滬：600988）等。另外在133家已在今年實施了回購，累計金額超過200億元。

其中有6家公司回購額超過10億元，如上汽集團（滬：600104）、華泰證券（滬：601688）、國電電力（滬：600795）、永輝超市（滬：601933），不過暫時股價未有因回購行動而有改善，相信要假以時日，股價才有反應。

上汽股價今年仍跌4.9%，華泰證券較佳，有4.5%升幅。

【延伸閱讀】新股IPO：快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？ 招股前告訴你的五大不可不知，請按【見下頁

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記者：林衛

回購 華泰證券（滬：601688） 寶鋼股份（滬：600019） 永輝超市（滬：601933） 上汽集團（滬：600104） 國電電力（滬：600795） A股

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