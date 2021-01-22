【農曆新年】西班牙朱古力品牌Casa Cacao登陸香港　名廚主理有幾巴閉？

西班牙朱古力大師級品牌Casa Cacao首次登陸香港，將會在海港城Cupping Room設置Casa Cacao本港首間Pop-up店。

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Casa Cacao是由著名米芝蓮三星級餐廳El Celler de Can Roca所有，並由其甜點大師Jordi Roca營運。大廚Jordi曾榮獲由世界五十最佳餐廳頒發的「世界最佳甜點主廚」殊榮。

品牌設計概念新穎，結朱古力工廠、零售店、咖啡室。Jordi從「Farm-to-Table」的概念，發展全新的「Bean-to-Bar」朱古力理念。

睇下Casa Cacao朱古力有幾巴閉！

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Cupping Room海港城Casa Cacao Pop-up店於1月31日起開始營運，將有一系列朱古力產品任君選擇。臨近農曆新年及情人節，Casa Cacao Pop-up店有不少禮盒選擇，包括外型奪目的32粒裝朱古力Bombones禮盒、6件裝朱古力禮盒系列等。

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除了禮盒裝外，客人亦可選購一系列獨立包裝朱古力，從不同原產地區到不同可可比例均應有盡有。鍾情黑朱古力的客人可以選擇由66％至80％可可的五款不同口味。牛奶朱古力迷則可嘗試四款從45％到60％可可的產品，當中包括以綿羊和山羊奶、以及傳統牛奶炮製的朱古力。

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責任編輯：葉泳珊