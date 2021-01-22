【小米股價】榮耀發布Honor V40、「供應商全面恢復合作」　小米股價跌4%

▲ 榮耀發布Honor V40、「供應商全面恢復合作」

榮耀今日推出脫離華為後首款智能手機Honor V40，售價3,599元人民幣起。榮耀Honor V40 較小米 （01810） 新旗艦手機「小米11」入場價低500元人民幣，榮耀總裁更指，公司現時與所有國際供應商恢復合作。小米今早公布「小米11」銷量破100萬部，但小米股價全日偏軟，收市跌3.7%，收29.8元，成交額91億元。

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榮耀V40系列搭載聯發科天璣1000+處理器，有薔薇金、幻夜黑、鈦空銀三種配色可選，8+128GB售價3599元人民幣，8+256GB售價3999元人民幣。小米11的8GB+128GB版本售價3999元人民幣， 8GB+256GB版本售价4299元人民幣。

除了V40系列，榮耀此次還推出了PC、智能手表等多款IoT產品。

榮耀總裁趙明表示

榮耀獨立後至今的2個月左右，目前公司所有供應商已全面恢復合作，包括高通、美光、聯發科、三星、微軟、英特爾等。

與榮耀V40相比，小米11使用全球首發高通5納米製程「Snapdragon 888晶片」，使用1億像素主鏡頭，「8+128GB」的小米11售價為3999元人民幣。

小米11售價3999元人幣起 搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發，可見【下一頁】

小米集團副總裁常程今早在微博表示，僅僅21天，小米11銷量突破100萬部，但消息未刺激小米股價。

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編輯：吳敏芳