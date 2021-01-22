【航空告急】香港貨運航空申請9條新航線 屬港航附屬公司
Hot Talk 11:37 2021/01/22
港府最新憲報顯示，香港貨運航空申請9條貨運航線，涉及日本、中亞、澳洲、歐洲等航點。香港貨運航空為香港航空附屬公司，據憲報資料，香港貨運航空擬以空中巴士A330－200F營運相關貨運航線。
空運牌照局指，在首次公告日期後14日內會接受任何申述、反對或要求公開研訊通知。
港航附屬香港貨運航空申請擴張貨運航線 部署疫苗運送需求，可見【下一頁】
大灣區航空申請營運104航點，可見【下一頁】
香港貨運航空申請後，貨運航線增至24條線，全由香港國際機場啟航（粗體為新航線）：
- 中國內地及東北亞：長沙、杭州、上海、天津、鄭州、台北、大阪、東京
- 東南亞：吉隆坡、新加坡、曼谷、河內、胡志明市、雅加達、馬尼拉
- 中亞：達卡、阿拉木圖、金奈、德里
- 澳洲：悉尼、墨爾本
- 歐洲：伊斯坦堡、列日、米蘭
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編輯：麥德銘