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【航空告急】香港貨運航空申請9條新航線　屬港航附屬公司

Hot Talk 11:37 2021/01/22

分享：

香港貨運航空申請24條貨運航線

港府最新憲報顯示，香港貨運航空申請9條貨運航線，涉及日本、中亞、澳洲、歐洲等航點。香港貨運航空為香港航空附屬公司，據憲報資料，香港貨運航空擬以空中巴士A330－200F營運相關貨運航線。

空運牌照局指，在首次公告日期後14日內會接受任何申述、反對或要求公開研訊通知。

港航附屬香港貨運航空申請擴張貨運航線 部署疫苗運送需求，可見【下一頁】

大灣區航空申請營運104航點，可見【下一頁】

香港貨運航空申請後，貨運航線增至24條線，全由香港國際機場啟航（粗體為新航線）：

  • 中國內地及東北亞：長沙、杭州、上海、天津、鄭州、台北、大阪、東京
  • 東南亞：吉隆坡、新加坡、曼谷、河內、胡志明市、雅加達馬尼拉
  • 中亞：達卡、阿拉木圖、金奈德里
  • 澳洲：悉尼、墨爾本
  • 歐洲：伊斯坦堡、列日米蘭

更多航空界消息，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

經濟 航空 空運牌照局 香港國際機場 香港航空
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