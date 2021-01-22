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【2021科技展望】4大科技趨勢搶攻2021　專家：5G與量子運算技術看俏

科技 11:41 2021/01/22

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去年經過艱難的一年，新冠疫情到今年仍然肆虐，科技技術或能幫助解決困境。專家表示，環球都期望科技技術，如超級電腦等高科技能幫助大量分析數據對抗病毒。

雲端技術、人工智能、自動駕駛、機器學習等革命性技術近年高速發展，去年環球爆發新冠肺炎，更進一步加速科技應用。Dell Technologies環球高級副總裁兼技術總監John Roese表示，去年經過艱難的一年，新冠疫情到今年仍然肆虐，科技技術或能幫助解決困境。他表示，環球都期望科技技術，如超級電腦等高科技能幫助大量分析數據對抗病毒。

Roese預料，高新科技技術量子運算（Quantum Computing）將會在今年其中一個熱門話題。唯他亦指出，量子運算技術發展仍在早期階段。「目前使用的量子運算規模仍然很小，技術仍需時間研發，或要3至5年，甚至10年時間開發。」

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Dell Technologies環球高級副總裁兼技術總監John Roese表示，2021年將是5G技術完全發揮的一年。他指出，5G並不是4G網絡技術的延伸，而是一個嶄新的技術可能性。（受訪者提供圖片）

他解釋，雖然量子運算速度比傳統運算技術速度高，但即使量子運算技術成熟，未來亦不會取代現時的運算技術，而是與現時的技術互補。「預計量子運算在密碼學領域將大有作為，並能提升安全技術水平。」他透露，量子運算從去年開始漸受關注，今年將會有更多實驗形式系統面世。 

5G商業應用今年起飛

除了高新科技，建立智慧城市亦是熱話，早前政府推出《香港智慧城市藍圖2.0》，智慧出行、智慧政府等應用持續加碼，近日更有全港首個智慧出行方案，當中必不可少的就是5G網絡技術。

Roese表示，2021年將是5G技術完全發揮的一年。他指出，5G並不是4G網絡技術的延伸，而是一個嶄新的技術可能性。「5G的低延遲、高性能，或許市民大眾不太能體驗得到，但對企業而言，就非常具價值。」他預料，今年各種公、私營的5G應用將大放異彩，例如交通網絡、物流以及自動駕駛應用等。

專家預料，今年各種公、私營的5G應用將大放異彩，例如交通網絡、物流以及自動駕駛應用等。（法新社圖片）

以5G網絡技術作伸延，Roese表示，5G的基礎架構將有別於4G，軟件定義（software defined）、雲端IT為中心相關的架構將開始投入應用，並造就邊緣運算（Edge Computing）興起。他預期，隨著企業採用多雲端環境，邊緣運算將在今年逐步成熟，眾多不同邊緣平台間亦能互相分享效能，邊緣運算平台將會成為企業重要的IT部署。

半導體大戰一觸即發

隨著環球進入數碼時代，各種裝置必須聯網並更智能，當中的智能晶片就必不可少。以往晶片由跨國大廠如Intel等把持，但近年隨著不少科技巨企手握巨量資源，以往由晶片大廠供應的產品已不合時宜，科企如蘋果等開始自家研發晶片。

近年隨著不少科技巨企手握巨量資源，以往由晶片大廠供應的產品已不合時宜，科企如蘋果等開始自家研發晶片。（法新社圖片）

Roese表示，現時晶片市場從以往的同質化，逐步轉變為異質化。「以往晶片大廠產品性能都是一樣，但現時企業客戶需求不同，對晶片的處理能力，如AI加速等特別的功能就更講究。」因此，各大科企開始自行製造適合旗下產品的晶片。他指出，今年或能見到過往的晶片大廠將與其他廠商合作，建立不同樣式的晶片，亦應付企業客戶及市場需求。

＞＞＞【每日焦點】美國總統權力正式交接　科技界集氣推翻特朗普政策

記者：李彥煒

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