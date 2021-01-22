【大灣區航空】大灣區航空申請營運104個航點　國泰目前僅餘92條客運航線

▲ 黃楚標目前在內地亦擁有「東海航空」，將成為國泰的新競爭對手。

大灣區航空主攻航線有眉目。空運牌照局經憲報公布，由內地富商黃楚標發起的大灣區航空申請經營連接香港與104個航點的客運、貨運及郵件服務，航點覆蓋中國內地、台灣、日本、南韓、東南亞多個國家、塞班島及關島，絕大部分為內地航點。空運牌照局稱，如有任何申述或反對大灣區航空申請，須在14天內送達牌照局。

空運牌照局表示，牌照申請的臨時時間表仍有待決定。

據國泰航空網站，國泰航空現時僅營運30條航線，而公司網站所顯示的國泰航空的全球航線亦只有92條，有關資料未包括以往國泰港龍航空營運的航點。

以國泰年報資料，國泰航空連同國泰港龍航空、香港快運、華民航空，於疫情前營運共235架飛機，直接聯繫香港至全球35個國家共119個目的地，若果計及代碼共享協議，就涉及共256個目的地），包括中國內地26個目的地。

根據國際航空運輸協會2019年世界航空運輸業統計報告，國泰航空集團是全球第8大國際客運航空公司及第3大國際貨運航空公司。

大灣區航空104個航點一覽

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順豐王衛、李國章、梁君彥加入大灣區航空董事會，可見【下一頁】

國泰港龍一哥丘應樺加入大灣區航空，可見【下一頁】

104條航線中，大部分屬於中國內地航點，包括上海、北京、杭州、成都、南京等地。台灣航點包括台北、台中及台南。

日本航點包括東京、大阪、沖繩、福岡、札幌、名古屋等。韓國航點包括首爾、釜山、濟洲等。

東南亞航點包括多個旅遊熱點，例如曼谷、布吉、清邁、新加坡、檳城、胡志明市、河內等。

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編輯：謝智聰