【大行點睇】料今明兩年業務復甦 平保獲野村上調目標價

野村發表研究報告指，即使下調中國平安（02318）的新業務價值預測，但仍上調集團的稅後營運溢利（OPAT），並維持對2021至2022財年公司前景復甦的積極看法。該行將平保目標價由114.68元，上調1.8%至116.7元，重申「買入」評級。

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該行上調平保2020至2022年的OPAT預測，分別上調1%、0.7%及1%。而純利預測亦分別升3.9%、0.7%及0.9%，主要因該行將平安銀行去年盈利預測提高4%，料2020至2022年盈利將增長1.6%、21%和17%；並將平安集團去年的總投資回報率預測上調0.2個百分點至5.6%。

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該行又指，因去年12月的保費收入遜預期，集團單月的個人首年業務保費收入（FYP）下跌56%，因而下調壽險新業務價值預測7%。由於近期內地爆發肺炎疫情，該行亦將2021至2022年的新業務價值預測下調12%及13%。但該行對集團今、明兩年或出現強勁復甦維持樂觀預期。預料今、明兩年的新業務價值分別可升12%和17%。

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