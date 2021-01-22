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今日推介中電 | 國浩、中國聖牧、中車、保利協鑫及海底撈最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/01/22

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恒生指數中午收報29480點，447點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中電控股 （00002） ，另亦會分析國浩集團 （00053） 、中國聖牧 （01432） 、中國中車 （01766） 、保利協鑫能源 （03800） 及海底撈 （06862） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

 

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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