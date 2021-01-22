【拜登上任】蓬佩奧想選總統？ 已為下屆大選倒數

美國新任總統拜登（Joe Biden）正式開始其4年任期，而前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已急不及待為下屆總統選舉倒數。蓬佩奧於Twitter發表帖文，內容寫著「1,384 days」，正好是2024年11月新一屆總統選舉時間，暗示他有角逐下屆總統的決心。

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雖然蓬佩奧已卸任國務卿身份，但其一舉一動仍備受關注。蓬佩奧周四在Twitter發表一則帖文，雖然只寫「1,384 days」，剛好是2024年11月下屆總統選舉日子，引起他可能會角逐下任總統的猜測。

在他發布這篇帖文的首半小時，已獲得逾2萬個讚好及超過4,300次轉發，反映民眾對蓬佩奧參選下屆總統選舉充滿期待。

事實上，蓬佩奧曾擔任多份公職，包括2011年成為堪薩斯州前國會議員、在特朗普任內擔任中央情報局局長，其後於2018年成為國務卿。蓬佩奧亦一直被視為共和黨10多名潛在總統候選人之中。

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蓬佩奧亦未有刻意隱藏自己的政治野心，在擔任國務卿的最後一星期，他多次於Twitter發表帖文，列舉任內的各種成就。蓬佩奧表示即使卸任國務卿後，亦會繼續為美國而戰，亦呼籲支持者追蹤其私人社交帳戶。而他Twitter的私人帳戶已吸引逾92萬人追蹤。

責任編輯：郭麗明