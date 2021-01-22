【科企接連封殺】社交平台Parler要求釋出臨時禁令　遭美法院拒絕

▲ Parler周一起訴Amazon Web Services（AWS），希望禁止AWS撤下對Parler的服務，惟據外媒最新報道，當地法院已駁回有關臨時禁令申請。

美國國會早前爆發衝突事件，前總統特朗普（Donald Trump）隨即被一眾科企封殺，另一保守派集中地、新興社交平台Parler也成針對目標。亞馬遜（Amazon）的雲計算部門日前通知Parler，將不再為該公司提供雲服務。

Parler周一起訴Amazon Web Services（AWS），希望法院能夠釋出臨時禁令，禁止AWS撤下對Parler的服務。惟據外媒最新報道，當地法院已拒絕釋出臨時禁令，稱AWS完全有權利拒絕為Parler提供服務。

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Parler控告AWS違反了雙方的合約，根據合約內容，AWS必須要在終止服務的前30天提醒，但這次AWS卻在30小時內就要終止服務；另指控AWS妨礙市場競爭，不對含有仇恨言論內容的Twitter作處分。

不過美國地區法官Barbara Rothstein表示，指根據記錄顯示，Parler部分用戶曾發表過煽動暴力的言論。所以法院認為，從公共利益出發，AWS沒有理由支持這些言論，並且不贊成頒布禁令。

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責任編輯：張寶燕