  • 20°C
香港時間 : 2021122日 (五) 11:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登上任】共和黨議員發動彈劾拜登 本人為著名「侵粉」

環球政治 11:16 2021/01/22

分享：

【拜登上任】共和黨議員發動彈劾拜登 本人為著名「侵粉」

美國總統拜登正式上任，共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）隨即提出議案彈劾拜登。格林指，拜登容許其兒子亨特從「美國的敵人」俄羅斯及中國身上獲得資金，故發動彈劾拜登議案。格林被視為前美國總統特朗普的忠實支持者。

格林在社交平台Twitter上表示，已呈交彈劾拜登的議案。格林認為，拜登不適合擔任總統職位，拜登指在任副總統時濫用職權，包庇他的兒子亨特（Hunter Biden）。

《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣 【下一頁】

格林強調，拜登利用副總統職權，「允許」（allowed）亨特「從美國的敵人俄羅斯和中國身上獲得資金」（to siphon cash from America’s greatest enemies Russian and China）。

格林不時使用社交平台，表達支持種族主義觀點，並支持QAnon陰謀論。格林在拜登舉行就職典禮上時，亦在其Twitter、Facebook及Telegram帳戶呼籲彈劾拜登。

共和黨議員擬彈劾拜登 為特朗普「報仇」 【下一頁】

格林Twitter帳戶在周日一度被暫時停用，指她發布虛假的言論，包括指佐治亞州存在選舉舞弊。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【拜登上任】妻子吉爾堅持執教鞭 第一夫人身兼兩職
2021/01/21
【拜登上任】妻子吉爾堅持執教鞭 第一夫人身兼兩職
【特朗普卸任】紐約州議會嚴陣以待 得1名侵粉到場示威
2021/01/21
【特朗普卸任】紐約州議會嚴陣以待 得1名侵粉到場示威
【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣
2021/01/21
【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣
【拜登上任】領袖齊致賀 歐盟：歐洲在白宮終於有朋友
2021/01/21
【拜登上任】領袖齊致賀 歐盟：歐洲在白宮終於有朋友
【特朗普卸任】梅拉尼婭笑容燦爛 全黑裝扮被指似去喪禮
2021/01/21
【特朗普卸任】梅拉尼婭笑容燦爛 全黑裝扮被指似去喪禮
政治 內政 社交平台 選舉 特朗普 亨特 拜登 佐治亞 美國 彈劾

上一篇文章

【東京奧運】英媒：日本認定搞唔成 改爭2032年主辦權

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月22日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣
【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣
【拜登上任】特朗普留下45字真言 拜登稱為「大方的信」
【拜登上任】特朗普留下45字真言 拜登稱為「大方的信」
新型冠狀肺炎全球疫情（01月22日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月22日 時間11:00）
【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒
【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒
【拜登上任】秒廢特朗普政策 拜登首日簽署多項行政命令
【拜登上任】秒廢特朗普政策 拜登首日簽署多項行政命令
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」