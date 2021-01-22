▲ 【拜登上任】共和黨議員發動彈劾拜登 本人為著名「侵粉」

美國總統拜登正式上任，共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）隨即提出議案彈劾拜登。格林指，拜登容許其兒子亨特從「美國的敵人」俄羅斯及中國身上獲得資金，故發動彈劾拜登議案。格林被視為前美國總統特朗普的忠實支持者。

格林在社交平台Twitter上表示，已呈交彈劾拜登的議案。格林認為，拜登不適合擔任總統職位，拜登指在任副總統時濫用職權，包庇他的兒子亨特（Hunter Biden）。

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格林強調，拜登利用副總統職權，「允許」（allowed）亨特「從美國的敵人俄羅斯和中國身上獲得資金」（to siphon cash from America’s greatest enemies Russian and China）。

格林不時使用社交平台，表達支持種族主義觀點，並支持QAnon陰謀論。格林在拜登舉行就職典禮上時，亦在其Twitter、Facebook及Telegram帳戶呼籲彈劾拜登。

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格林Twitter帳戶在周日一度被暫時停用，指她發布虛假的言論，包括指佐治亞州存在選舉舞弊。

責任編輯：林嘉莉