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【Tesla股價】沽空Tesla去年蝕3100億 盤點5大沽空損手最多股票

股市 10:10 2021/01/22

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特斯拉Tesla（美：TSLA）去年愈升愈有，股價累升逾7倍，一躍成為全球最有價值的電動車企，淡友出動沽空Tesla股票均大幅損手。金析分析公司指出，除了沽空Tesla成為2020年最不賺錢的交易，沽空在家概念或科技股也是最無利可圖的的沽空。

首5名沽空損手最多的股票

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金析分析公司S3 Partners數據顯示，沽空Tesla令淡友帳面損失超過400億美元（約3100億港元）。S3 Partners預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky形容，「這無疑是2020年最無利可圖的交易，並且是歷來我們所見最大的年度虧損。」

Tesla最大淡友對沖基金離場認輸，詳情看【下一頁】

整體而言，由於2020年標普及納指從年初大規模拋售反彈至接近紀錄高位收盤，導致全年美股沽空減少了2450億美元（約1.9萬億港元）。

另一方面，S3 Partners數據顯示，只有沽空了5間公司的股票可帳面賺超過10億美元（約77.5億港元），當中居首是埃克森美孚（Exxon Mobil Corp，美：XOM），該股因疫情間石油需求減少，油股暴跌而令股價去年累跌逾40%。另外4隻股票分別為AT＆T（美：T）、Raytheon Co、瑞幸咖啡及富國（Wells Fargo，美：WFC）。

相關文章：

【Tesla股價】Tesla德國Model 3降價3000歐元　美股收市越850美元關

【美股焦點】Tesla市值超越Facebook　成為第五大市值美股

編輯：袁諾曦

美股 富國（Wells Fargo，美：WFC） 雷神Raytheon Technologies（美︰RTX） AT＆T（美：T） 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 特斯拉（Tesla，美：TSLA）
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