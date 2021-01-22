【騰訊股價】騰訊股價逆市升再試700元　再有2000沽盤排隊出貨

▲ 【騰訊股價】騰訊升逾2%再試700元 再有逾千沽盤排隊出貨

騰訊 （00700） 據報考慮債務融資數十億美元，作遊戲業務收購計劃，騰訊股價今早逆市升逾2%，再試700元水平歷史高位，早段高見699.5元。散戶昨日排出逾2000個沽盤，於騰訊700元價位沽盤，惟未能成功，今早再排出2000個沽盤。

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騰訊最終收報691元，逆市升1.3%，成交近210億元，全日高位699.5元，未能觸及700元大關，意味2000個沽盤未能成功出貨。

下午2時52分，騰訊700元價位沽盤再達2000個，涉130萬股或9.1億元。

下午1時21分，騰訊於700元的沽盤增加至1800個，涉120萬股。

截至早上11時4分，騰訊700元價位的沽盤增加至1600個，涉110萬股或7.7億元。

早上9時49分，騰訊於700元價位合共有1200個沽盤，涉93.8萬股或近6.6億元。

騰訊據報考慮債務融資數十億美元 作遊戲業務收購計劃

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責任編輯︰梁浩碩