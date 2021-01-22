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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數跌479點　AMTX個別走、中資金融股挫（不斷更新）

股市 16:13 2021/01/22

分享：

港股市況不斷更新

港股半日低開低走，大市一度跌約500點。恒生指數低開118點，開報29809點，其後跌幅逐步擴大，曾跌逾500點，恒指收報29447點，跌479點，成交進一步縮減至2442億元。ATMX表現兩極，中資金融股下挫。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【禁足令】消息：今日新增50宗確診　傳油麻地、深水埗等列為「指定檢測區」或須（第二版）

【綠色金融】彭博：政府計劃發新一批綠債　最快下周初定價

MSCI據報將發布新版本指數　將保留受制裁中資股

即市走勢︰

【16︰10】恒指收報29447點，跌479點，成交進一步縮減至2442億元。ATMX表現兩極，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾3%。中資金融股挫，四大內銀跌逾2%；國壽 （02628） 、財險 （02328） 跌逾4%；太保 （02601） 挫逾7%。

【16︰00】恒指U盤前跌486點，報29441點。

【15︰33】國壽 （02628） 尾市跌4%；平保 （02318） 跌3%；財險 （02328） 跌逾4%；太保 （02601） 挫逾7%。國務院新聞辦今日舉行發布會，銀保監副主席梁濤、首席風險官兼新聞發言人肖遠企將介紹銀行業保險業2020年改革發展情況。

【15︰33】瑞信4原因唱好舜宇 上調目標價至273元

【15︰13】港股跌幅再擴大至500點，報29427點。

【15︰00】內地股市個別發展，上證跌0.4%；深證升0.7%；創業板指升近2.3%。

【14︰43】齊合環保 （00976） 午後跌逾四成，破底低見0.176元。

【14︰33】藥明生物升12%破頂　大和料至明年訂單需求仍強勁、目標價升至135元

【14︰31】比亞迪 （01211） 升逾2%，高見256.2元。大和調高比亞迪目標價40元至290元，維持買入評級。

【比亞迪股價】大和看好刀片電池產能、IGBT分拆　升比亞迪目標價至290元

【14︰25】港股午後續跌逾400點，恒指跌411點，報29516點。

【13︰24】中海油 （00883） 跌幅擴大至6%，低見7.72元。

【13︰18】陽光能源 （00757） 股價午後升逾66%，破頂高見0.59元。

【13︰13】小米 （01810） 午後跌幅收窄至近2.6%，報30.15元。小米今早公布「小米11」銷量破100萬部。

【小米股價】榮耀發布Honor V40、「供應商全面恢復合作」　小米股價跌逾3%

【13︰05】大市跌幅收窄至約370點，報29557點。

今日推介中電 | 國浩、中國聖牧、中車、保利協鑫及海底撈最新部署

【13︰00】港股午後初段跌約450點，報29478點。

【12︰00】恒生指數半日跌447點，報29480點，成交1415億元。中海油 （00883） 遭MSCI剔走，股價挫逾半成；ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 逆市升逾1%。

【小米股價】小米11開售21日銷量突破100萬部　惟小米股價跌4%

【11︰52】港股跌500點。

【11︰44】港股中午收市前跌近450點，報29480點。

【11︰42】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見43.35元；友邦 （01299） 跌逾3%，低見100.3元 。

【11︰36】中海油 （00883） 跌幅擴大至半成，低見7.8元。

【11︰35】中資金融股向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌逾2%；中行 （03988） 、農行 （01288） 跌逾1%。內險股國壽 （02628） 跌逾3%；平保 （02318） 跌逾2%。

【11︰30】內地股市個別發展，上證半日跌0.7%；深證跌0.3%；創業板指升0.7%。

【11︰17】港股跌逾400點，跌430點，報29497點。

【11︰02】恒指跌約250點，報29676點。

【10︰55】香港電視 （01137） 逆市升約半成，高見16.38元。有報道引述消息人士指，政府將在本周內封鎖九龍部分區域，有指封鎖油尖旺區，並試圖遏抑新冠病毒區內傳播。

【10︰52】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至3.1%，報250.6元，今早曾低見247.2元。

【10︰40】恒生指數跌幅收窄至200點以內，跌180點，報29747點。

【10︰32】藥明生物 （02269） 升9%，破頂高見126元；藥明康德 （02359） 升逾11%，破頂高見204.2元。藥明康德公布，預期截至去年12月30日止年度純利按年增長介乎50至60%，至介乎約27.8億人幣至26.7億人幣。

【10︰25】大市跌勢略為喘定，恒指跌幅略為收窄至300點以內，跌296點，報29631點。

【10︰22】港股跌幅擴大至近400點，報29547點，跌380點。

【10︰19】銀娛 （00027） 跌近3%；金沙 （01928） 跌逾1%。另外，美高梅 （02282） 跌近2%；永利 （01128） 跌逾2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾3%。澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，今日新增1例新冠病毒肺炎輸入性確診病例，為澳門第47宗，打破近7個月「零」個案紀錄。

【10︰17】中海油 （00883）  遭剔出MSCI指數，股價最新跌逾4%，低見7.82元。

【10︰16】轉陣新加坡　阿里巴巴TikTok據報增星洲寫字樓面積

【10︰14】小米 （01810） 跌3%，回落至30元水平。

【10︰11】港股跌幅300點，至29600點水平。

【10︰11】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至4%，低見247.6元。

【10︰10】中國波頓 （03318） 回吐近兩成，低見5.8元。

【10︰08】大市跌擴大至逾200點，跌至29700點水平，報29710點跌216點。

【10︰05】比特幣bitcoin跌穿30000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾7%；雄岸科技 （01647） 跌逾8%；栢能集團 （01263） 跌逾7%。

【10︰04】陽光能源 （00757） 升46%，破頂高見0.54元。陽光能源公布，以每股0.29元發行1.8億股新股予獨立第三方施丹紅，集資5220萬元。每股發行價較昨日收市價折讓約18.3%，令施丹紅持股由約1.26%升至約6.61%。

【09︰57】中國稀土 （00769） 股價回吐逾一成，低見0.67元。

【09︰55】騰訊升逾2%再試700元　再有逾千沽盤排隊出貨

【09︰46】啟明醫療 （02500） 折讓配股，股價反升半成，高見88元。

【09︰45】四環醫藥 （00460） 早段破頂高見2.32元後，回吐一成，低見1.66元。

【09︰42】港股早段跌約100點，恒生指數報29830點。

【09︰39】阿里巴巴 （09988） 跌2.2%，低見251.2元。據內地傳媒報道，螞蟻集團旗下支付寶保險平台表示，已將運營主體由螞蟻勝信（上海）信息技術有限公司，轉移至螞蟻保保險代理有限公司。

【螞蟻集團】支付寶保險平台轉移至保險公司　應監管新規要求

【09︰37】美團 （03690） 升1.9%，高見382.4元新高。

【09︰32】保利達資產 （00208） 復牌升五成，破頂高見1.43元。保利達資產公布，獲執行董事兼控股股東柯為湘提出每股1.5元私有化建議，較停牌收報0.93元溢價約61.3%。　

【09︰30】思摩爾盈喜、開市再升7%　北水搶買成大戶持倉增至7.5%

【09︰20】恒生指數低開118點，開報29809點。騰訊 （00700） 逆市升1%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；中海油 （00883） 跌逾1%。

【美國制裁】MSCI ACWI及中國全股票指數　下周二剔除中海油　ADR較港低1.9%

【09︰13】即月期指開報29822點，跌93點或0.3%。

【09︰06】啟明醫療   （02500） 以每股80.08元配售合共1804.25萬股新H股，配股價較昨日收市價折讓2.6%。

【配股潮】啟明醫療配股近上限定價僅折讓2.6%　籌逾14億元

【09︰05】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08︰57】恒指黑期跌86點，報29852點。道指期貨跌49點，報31033點。

【08︰20】東方海外  （00316） 配售1140萬股，配售價每股81.8元，較上日收市價100元折讓18.2%，籌集近9.33億元。

【配股潮】東方海外折讓18%配股　籌9.3億元

【08︰05】沛嘉醫療  （09996） 配售3380萬股，配售股每股29.38元，較上日收市價29.95元折讓1.9%，籌集9.93億元。

【配股潮】沛嘉醫療折讓1.9%配售3380萬股　籌近10億元

【08︰00】騰訊據報正考慮通過一項貸款交易，籌集數十億美元，用以收購潛在的遊戲業務，並正於銀行進行談判。

騰訊據報考慮債務融資數十億美元　作遊戲業務收購計劃

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報44.11元，跌0.24元或近0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報685.57元，升3.07元或近0.5%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股三大指數齊破頂，市場憧憬美國新任總統拜登落實新政，加快疫苗接種和刺激經濟，標指與納指再創收市新高，惟道指微跌12點，收報31176點；標指收報3853點，升1點；納指收報13530點，升73點。

港股ADR收報29827點，跌99點或0.3%。恒指夜期報29862點，跌53點。

道指跌12點港股ADR跌99點　美滙指數跌0.4%

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責任編輯︰梁浩碩

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