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【港股市況】恒生指數低開118點　騰訊逆市升1%（不斷更新）

股市 09:47 2021/01/22

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港股市況不斷更新

港股今早低開過百點，恒生指數低開118點，開報29809點。騰訊 （00700） 逆市升1%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；中海油 （00883） 跌逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09︰57】中國稀土 （00769） 股價回吐逾一成，低見0.67元。

【09︰55】騰訊升逾2%再試700元　再有逾千沽盤排隊出貨

【09︰46】啟明醫療 （02500） 折讓配股，股價反升半成，高見88元。

【09︰45】四環醫藥 （00460） 早段破頂高見2.32元後，回吐一成，低見1.66元。

【09︰42】港股早段跌約100點，恒生指數報29830點。

【09︰39】阿里巴巴 （09988） 跌2.2%，低見251.2元。據內地傳媒報道，螞蟻集團旗下支付寶保險平台表示，已將運營主體由螞蟻勝信（上海）信息技術有限公司，轉移至螞蟻保保險代理有限公司。

【螞蟻集團】支付寶保險平台轉移至保險公司　應監管新規要求

【09︰37】美團 （03690） 升1.9%，高見382.4元新高。

【09︰32】保利達資產 （00208） 復牌升五成，破頂高見1.43元。保利達資產公布，獲執行董事兼控股股東柯為湘提出每股1.5元私有化建議，較停牌收報0.93元溢價約61.3%。　

【09︰30】思摩爾盈喜、開市再升7%　北水搶買成大戶持倉增至7.5%

【09︰20】恒生指數低開118點，開報29809點。騰訊 （00700） 逆市升1%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；中海油 （00883） 跌逾1%。

【美國制裁】MSCI ACWI及中國全股票指數　下周二剔除中海油　ADR較港低1.9%

【09︰13】即月期指開報29822點，跌93點或0.3%。

【09︰06】啟明醫療   （02500） 以每股80.08元配售合共1804.25萬股新H股，配股價較昨日收市價折讓2.6%。

【配股潮】啟明醫療配股近上限定價僅折讓2.6%　籌逾14億元

【09︰05】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08︰57】恒指黑期跌86點，報29852點。道指期貨跌49點，報31033點。

【08︰20】東方海外  （00316） 配售1140萬股，配售價每股81.8元，較上日收市價100元折讓18.2%，籌集近9.33億元。

【配股潮】東方海外折讓18%配股　籌9.3億元

【08︰05】沛嘉醫療  （09996） 配售3380萬股，配售股每股29.38元，較上日收市價29.95元折讓1.9%，籌集9.93億元。

【配股潮】沛嘉醫療折讓1.9%配售3380萬股　籌近10億元

【08︰00】騰訊據報正考慮通過一項貸款交易，籌集數十億美元，用以收購潛在的遊戲業務，並正於銀行進行談判。

騰訊據報考慮債務融資數十億美元　作遊戲業務收購計劃

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報44.11元，跌0.24元或近0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報685.57元，升3.07元或近0.5%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股三大指數齊破頂，市場憧憬美國新任總統拜登落實新政，加快疫苗接種和刺激經濟，標指與納指再創收市新高，惟道指微跌12點，收報31176點；標指收報3853點，升1點；納指收報13530點，升73點。

港股ADR收報29827點，跌99點或0.3%。恒指夜期報29862點，跌53點。

道指跌12點港股ADR跌99點　美滙指數跌0.4%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR

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