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【配股潮】啟明醫療配股近上限定價僅折讓2.6%籌逾14億元　股價升0.6%

股市 09:29 2021/01/22

分享：

啟明醫療公布，以每股80.08元配售合共1804.25萬股新H股。

啟明醫療  （02500） 公布，以每股80.08元配售合共1804.25萬股新H股，約佔已發行H股總數及已發行股份總數約4.18%及4.09%，配股價較昨日收市價折讓2.6%。根據昨日流傳的銷售文件，啟明的目標配股價介乎78.1元至80.55元，今次配股以近上限定價。啟明醫療股價高開0.6%，開報82.7元，成交674萬元。

啟明醫療大股東減持後配股集最多14.5億【下一頁】

配售所得款項淨額為14.27億元，將用於加速公司在研產品的開發及研究，其中包括Venus PowerX Valve、Venus Vitae Valve、臨床前階段主動瓣膜修復裝置（Leaflex）、經導管二尖瓣 置換術（TMVR）、經導管三尖瓣置換術（TTVR）等產品及技術；其他新技術的開發和投資；運營資金及其他一般企業用途。

沛嘉醫療折讓1.9%配售3380萬股【下一頁】

啟明醫療近期多名高層減持套現，聯合創辦人訾振軍披露，於19日、20日連續兩日減持股份，涉及569萬股H股，套現4.07億元。配股完成後，訾振軍持Hbhne將由12.1%降至11.61%。

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編輯：吳敏芳

 

 

港股 啟明醫療－B（02500） 配股 H股 配售

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