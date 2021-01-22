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【晶片大戰】英特爾「黑客入侵」提前放榜收入勝預期　新CEO：大部分晶片自家生產、台積電挫近3%

股市 12:34 2021/01/22

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英特爾上季收入勝預期　料首季收入按季跌7%至186億美元

Intel 英特爾（美︰INTC）公布季績，英特爾經調整每股盈利1.52美元，較市場預期的1.1美元為高，期內收入200億美元，亦勝市場預期的174.9億美元。英特爾公布業績鬧小插曲，英特爾財務資料被黑客入侵，令公司提早發布業績，而成績勝預期下，英特爾周四股價升6.5%，盤後則跌4.7%，報59.55美元。

未來業績方面，英特爾預期今年首季收入186億美元，按季跌7%，每股盈利1.03美元。

即將上任的行政總裁Pat Gelsinger表示，相信2023年大部分晶片產品將在自家製造。市場近期熱傳，台積電（美：TSM）可取得英特爾核心晶片生產訂單，Gelsinger最新言論下，台積電台股（台：2330）股價周五跌2.7%，暫報655元新台幣。

不過，Gelsinger補充，鑒於產品組合的寬度，英特爾很可能會在某些技術和產品上擴大外部代工廠的使用。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 英特爾（Intel，美：INTC）

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