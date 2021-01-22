【晶片大戰】英特爾「黑客入侵」提前放榜收入勝預期　新CEO：大部分晶片自家生產、台積電挫近3%

▲ 英特爾上季收入勝預期 料首季收入按季跌7%至186億美元

Intel 英特爾（美︰INTC）公布季績，英特爾經調整每股盈利1.52美元，較市場預期的1.1美元為高，期內收入200億美元，亦勝市場預期的174.9億美元。英特爾公布業績鬧小插曲，英特爾財務資料被黑客入侵，令公司提早發布業績，而成績勝預期下，英特爾周四股價升6.5%，盤後則跌4.7%，報59.55美元。

未來業績方面，英特爾預期今年首季收入186億美元，按季跌7%，每股盈利1.03美元。

即將上任的行政總裁Pat Gelsinger表示，相信2023年大部分晶片產品將在自家製造。市場近期熱傳，台積電（美：TSM）可取得英特爾核心晶片生產訂單，Gelsinger最新言論下，台積電台股（台：2330）股價周五跌2.7%，暫報655元新台幣。

不過，Gelsinger補充，鑒於產品組合的寬度，英特爾很可能會在某些技術和產品上擴大外部代工廠的使用。

相關文章：

【芯片股】英特爾傳外判關鍵芯片生產 其中5款由台積電代工

提升中小企現金流。高 達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩