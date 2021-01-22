【騰訊股價】騰訊據報尋求468億元貸款　有意進行遊戲業務收購（第二版）

▲ 騰訊據報考慮債務融資數十億美元 作遊戲業務收購計劃

騰訊 （00700） 股價升勢強勁，昨日曾觸700元創歷史新高。外電報道，騰訊正就獲取60億美元（約468億港元）融資與銀行進行磋商，所獲貸款將用於一般公司用途。騰訊今日收報691元，升1.3%，成交210億元。

知情人士表示，根據正在磋商的條款，五年期貸款的利息是Libor加80個基點。

TMT Finance也報道，騰訊正考慮通過一項貸款交易，籌集數十億美元，用以收購潛在的遊戲業務，並正於銀行進行談判。

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報道引述知情人士表示，騰訊尚未確定其目標的哪一家遊戲公司，但預計將是美國或韓國的公司。

騰訊股價今年以來累升21%。

（第二版更新尋求60億美元貸款消息）

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責任編輯︰梁浩碩