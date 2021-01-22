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【騰訊股價】騰訊據報尋求468億元貸款　有意進行遊戲業務收購（第二版）

股市 18:33 2021/01/22

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騰訊據報考慮債務融資數十億美元　作遊戲業務收購計劃

騰訊 （00700） 股價升勢強勁，昨日曾觸700元創歷史新高。外電報道，騰訊正就獲取60億美元（約468億港元）融資與銀行進行磋商，所獲貸款將用於一般公司用途。騰訊今日收報691元，升1.3%，成交210億元。

知情人士表示，根據正在磋商的條款，五年期貸款的利息是Libor加80個基點。

TMT Finance也報道，騰訊正考慮通過一項貸款交易，籌集數十億美元，用以收購潛在的遊戲業務，並正於銀行進行談判。

圖看大行最新預測

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報道引述知情人士表示，騰訊尚未確定其目標的哪一家遊戲公司，但預計將是美國或韓國的公司。

騰訊股價今年以來累升21%。

（第二版更新尋求60億美元貸款消息）

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平再減持40萬股涉2.6億元 近1年七度沽貨累套逾12億

【騰訊股價】高盛維持騰訊買入評級　目標價705元

【騰訊股價】騰訊《王者榮耀》、《PUBG Mobile》再奪冠 上月全球吸金近34億元

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責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 騰訊

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