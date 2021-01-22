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道指跌12點港股ADR跌99點　美滙指數跌0.4%

股市 07:35 2021/01/22

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道指跌12點港股ADR跌99點　美滙指數跌0.4%

道指跌12點
美股三大指數齊破頂，市場憧憬美國新任總統拜登落實新政，加快疫苗接種和刺激經濟，標指與納指再創收市新高，惟道指微跌12點，收報31176點；標指收報3853點，升1點；納指收報13530點，升73點。

港股ADR跌99點
港股ADR收報29827點，跌99點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報44.11元，跌0.24元或近0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報685.57元，升3.07元或近0.5%。恒指夜期報29862點，跌53點。

紐約期油跌0.3%
市場觀望美國原油庫存數據，油價個別發展，紐約期油收報53.13美元，跌0.18美元或0.3%。布蘭特期油收報56.1美元，升2美仙。

美滙指數跌0.4%
美元續跌至90水平，美滙指數報90.08，跌0.4%。歐元兌美元報1.2167；美元兌日圓報103.5。

美國十年期債息報1.11厘。

紐約期金跌0.1%
美國經濟數據較預期理想，金價獲利回吐，高位回落，紐約期油收報1865.9美元，跌0.6元或0.1%。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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