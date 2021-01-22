【美國制裁】MSCI ACWI及中國全股票指數下周二剔除中海油 股價跌逾4%
股市 10:16 2021/01/22
中海油CNOOC （00883） 遭剔出MSCI指數，MSCI宣布，根據美國政府13959號行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數將於1月26日（下周二）收市後剔除中海油，中海油佔MSCI ACWI權重0.03%，MSCI新興市場指數權重0.21%，以及MSCI全股票指數權重0.33%。
中海油跌逾4%，低見7.82元，成交12.9億元。
追蹤MSCI中國全股票指數的ETF有兩隻，分別是Deutsche X-trackers MSCI 全中國股票ETF及KraneShares MSCI 全中國指數 ETF，均於美國上市，基金規模3230萬美元及575萬美元。
中海油ADR折算收報8.1港元，較港收市價低1.9%。
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記者：譚志偉